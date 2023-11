O fim de semana em São Paulo tem opções para todos os gostos na agenda cultural. Entre os shows, destaques para a cantora canadense Diana Krall e a veterana do samba Alcione. E os mexicanos do RBD dão sequência à bateria de apresentações no Brasil.

No teatro, a programação conta com Giselle, Otelo, o Outro e A Megera Domada. E entre os musicais há opções como O Rei Leão e Matilda. No cinema, o principal lançamento do fim de semana é Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, novo capítulo da franquia distópica.

Para quem gosta de passeios ao ar livre, a pedida é a 28ª Festa do Imigrante, com mais de 100 atrações artísticas, gastronômicas e artesanato de 55 nacionalidades.

Confira a programação do fim de semana de 16 a 19 de novembro

Shows

16/11 - QUINTA-FEIRA

RBD

O grupo vocal mexicano de música pop criado a partir da telenovela mexicana Rebelde (2004–06) se reuniu novamente para um turnê após 15 anos separados. A vinda da banda ao Brasil provocou uma verdadeira corrida por ingressos e o anúncio de shows extras.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Esgotado

Mariana de Moraes

O cantora, neta de Vinicius de Moraes, faz o lançamento do álbum Vinicius de Mariana, no qual ela canta músicas de seu avô com diversos parceiros. Na seleção feita por Mariana estão, por exemplo, Arrastão, feita com Edu Lobo, e Marcha da Quarta-Feira de Cinzas, parceria de Vinicius com Carlos Lyra.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia.

21h

R$ 18/R$ 60

Toquinho e João Bosco

Dois dos maiores nomes da música brasileira, eles se apresentam no show Amigos e Canções no quak juntam vozes e violões para cantarem músicas como Papel Machê, Corsário, Aquarela e Tarde em Itapuã.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

21h

R$ 200/R$ 300

Zeca Baleiro

Zeca Baleiro lança disco de sambas Foto: Silvia Zamboni

O cantor e compositor lança o álbum de sambas autorais, O Samba Não É de Ninguém. No palco, Baleiro recebe Tami Uchoa e Karina Salles para participações especiais.

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé

19h30

R$ 80/R$ 150

17/11 - SEXTA-FEIRA

Diana Krall

A cantora canadense, premiada por seu trabalho dedicado ao jazz, apresenta o show do álbum This Dream Of You, além de relembrar músicas que marcaram sua carreira, como The Look Of Love e Just The Way You Are.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, V. Cruzeiro

22h

R$ 400/R$ 600

Gloria Groove

A cantora Gloria Groove Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A cantora mostra seu novo show, Noites de Gloria, lançado recentemente no palco do The Town. Na turnê, Gloria traz elementos cênicos que a ajudam a destacar músicas como A Queda e Bonekinha.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

23h30

R$ 160/R$ 380

Mariana de Moraes

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia.

21h

R$ 16/R$ 40

Ópera Carmen de Bizet

Com direção cênica do espetáculo de Rodolfo García Vázquez, da companhia Os Sátyros, a montagem tem mais de 150 cantores em cena, entre solistas e coro adulto. Todos sob a regência de Luciano Camargo. O papel de Carmen será dividido entre Juliana Taino e Marly Montoni.

Estreia 17/11

Teatro Bradesco. R; Palestra Itália, 500, 3º Piso, Perdizes

3ª a 6ª, 20h, sáb. e dom., 16h

R$ 140/R$ 200

Os Paralamas do Sucesso e Ira!

As duas bandas de destaque dentro do rock brasileiro fazem seus shows individuais. Os Paralamas apresentam a turnê Paralamas Clássicos na qual mostram sucessos como Alagados, O Beco e Vital. O Ira! também celebra seus hits tocando Envelheço na Cidade, Flores em Você e Tarde Vazia.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

22h

R$ 160/R$ 400

RBD

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Esgotado

18/11 - SÁBADO

Alcione

A cantora Alcione Foto: Denise Andrade / ESTADÃO

A cantora apresenta o show em que comemora 50 anos de carreira. Ela relembra músicas como Não Deixe o Samba Morrer, Sufoco, Você Me Vira a Cabeça, A Loba, Meu Ébano, Mulher Ideal e Garoto Maroto.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

22h

R$ 120/R$ 260

Ana Castela

A cantora sertaneja, um das vozes mais ouvidas do País, canta seus principais sucessos, como Solteiro Forçado, Tô Voltando e Aqui Tem Alguém.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h

R$ 160

Diana Krall

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, V. Cruzeiro

22h

R$ 400/R$ 600

Hamilton de Holanda

O músico Hamilton de Holanda Foto: Wilton Junior/Estadão

O músico mostra o repertório de seu mais recente trabalho, o álbum Samurai - A Música de Djavan. Do compositor ele escolheu canções como Malásia, Faltando um Pedaço, Luz e Sina.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 120/R$ 144

Mari Fernandez

Representante do forró e do piseiro, a cantora cearense traz para São Paulo o projeto Mari Sem Fim, que já passou por Fortaleza, Aracaju, Manaus e Natal.

Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana

12h

R$ 80/R$ 250

RBD

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Esgotado

19/11 - DOMINGO

Claudette Soares

Claudette Soares. Foto: Murilo Alvesso

A cantora, uma das musas da bossa nova, estreia novo show, Claudette Canta Chico Buarque, em homenagem ao compositor. Entre as músicas do repertório estão Cadê Você, que ela acabou de regravar ao lado de Chico, Atrás da Porta, Carolina e Até Pensei.

Teatro Sergio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

19h

Gratuito (retirar 1h antes)

Os Originais do Samba

O grupo, um dos mais importantes na história do samba, faz show para comemorar 60 anos de carreira. Entre os principais sucessos do grupo, que já teve Mussum entre seus integrantes, estão Cadê Tereza, Esperanças Perdidas, Assassinaram o Camarão e Falador Passa Mal.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

19h30

R$ 50/R$ 160

RBD

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Esgotado

Musicais

Djavanear - Um Tanto Flor, Um Tanto Mar

O espetáculo celebra obra do cantor e compositor e alagoano a partir dos afetos, por meio de 40 músicas, sob as vozes e os olhares femininos. As atrizes Karen Julia, Leila Maria, Mattilla, Paula Santoro e Tontom Périssé costuram histórias a músicas como Oceano, Flor-De-Lis e Açaí. A direção é de Regina Miranda e Eduardo Barata.

Estreia 11/11

Teatro Itália Bandeirantes. Edifício Itália. Av. Ipiranga, 344, Ipiranga

6ª, 20h; sáb., 18h e 20h; dom., 16h e 18h

R$ 40/R$ 100

Uma Linda Mulher

Versão musical de 'Uma linda mulher' estreia no Teatro Santander com Thais Piza e Jarbas Homem de Mello de portagonistas Foto: Caio Gallucci

A montagem inédita na Brasil conta a clássica história que foi sucesso nos cinemas e na Broadway. No elenco estão nomes como Jarbas Homem de Mello, Thaís Piza, Andrezza Massei e César Mello. A direção artística é de Fred Hanson.

Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia

5ª, 16h e 20h; 6ª , 20h; sáb. e dom., 16h e 20h. Até 17/12

R$ 39,90/R$ 380

Matilda

Cena do musical 'Matilda' Foto: @joaocaldasfilho

Com um elenco de 50 atores, o musical, derivado do romance do escritor britânico Roald Dahl, conta a história da a personagem-título, que, dentro de casa e na escola, passa por inúmeras situações de descaso e de disciplina rígida nas mãos de sua família perversa e de uma diretora opressiva. Diante disso, Matilda tenta mudar o mundo por meio da educação e da leitura. A direção geral é de John Stefaniuk.

Teatro Claro SP. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360 ,V. Olímpia

4ª a 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h e 20h. Até 23/12

R$ 200/R$ 400

O Rei Leão

Cena da montagem brasileira de 'O Rei Leão' em que é anunciado o nascimento do futuro rei Foto: Caio Gallucci

O musical criado por Julie Taymor, um dos maiores sucessos da Broadway, estreia nova temporada na cidade. A história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas por Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

Teatro

Giselle

Cena do espetáculo "Giselle" Foto: Renan Livi

Encenado pela Cia. Paulista de Dança, o ballet clássico de repertório narra emocionante história de amor, traição, perdão e redenção vivido por Giselle, uma humilde camponesa que se apaixona por um homem que finge ser camponês para conquistar seu coração. Com o tempo, ela descobre que ele é comprometido com outro mulher. Devastada com a traição, a protagonista enlouquece e morre, mas retorna de uma maneira poética para uma redenção.

Estreia 17/11

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

6ª, 20h30; sáb., 16h/20h30; dom., 16h. Até 26/11

R$ 50

O Jogo do Poder

Criada a partir de textos reunidos de 36 obras de William Shakespeare, a peça marca a reabertura do Teatro Oficina após a morte de seu fundador Zé Celso Martinez, em julho deste ano. Dividida em três fases: - ambição do poder, o exercício do poder e a queda do poder - a obra aborda pecados comuns aos homens como ressentimento, orgulho, manipulação, corrupção, prepotência, humilhação, revolta e ódio. A tradução e adaptação é Carlos Queiroz Telles e a direção é de Marcelo Drummond.

Estreia 16/11

Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, Bela Vista

5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Até 10/12

R$ 60/R$ 80

A Megera Domada

Cena da peça 'A Megera Domada' Foto: Guilherme Assano

A clássica comédia de William Shakespeare traz a histórias dos pretendentes da bela e doce Bianca. Porém, nessa versão dirigida por Isser Korik, os personagens têm sotaques que os diferem uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, os aproximam do Brasil, como mineiros, gaúchos ou paulistas do tradicional bairro da Mooca.

Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis

Sáb., 22h; dom., 20h. Até 26/11

R$ 80

Otelo, o Outro

Cena da peça 'Otello, O Outro' Foto: Julieta Bacchin

Com dramaturgia de Israel Neto, Joaci Pereira Furtado e Kenan Bernardes, a montagem é uma releitura do clássico Otelo, o Mouro de Veneza, de William Shakespeare. A peça faz uma reflexão poética sobre a identidade do sujeito negro em diáspora, quando ele decide fazer um mergulho em si mesmo.

Estreia 2/11

Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa

5ª e 6ª, 21h. Até 17/11

Gratuito (retirar 1h antes)

O Outro Borges

O espetáculo inspirado na vida e obra do escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) mostra o encontro de Borges com uma jovem que o visita às vésperas de uma viagem. O contato entre eles mostra um instigante rito de passagem. O texto é de Samir Yazbek e a direção de Marcelo Lazzaratto.

Estreia 9/11

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 10/12

R$ 15/R$ 50

CINEMA

15/11

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Com Tom Blyth, Rachel Zegler e Peter Dinklage no elenco, o longa conta a história do presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, antes dele chegar ao poder. Sem popularidade, ele prepara para sua oportunidade de glória como um mentor dos Jogos. A direção é de Francis Lawrence.

EXPOSIÇÕES

Araetá - A Literatura dos Povos Originários

A mostra apresenta um recorte da produção literária de autoria indígena por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 50 povos de diferentes regiões. Além da literatura, a exposição destaca ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos. A curadoria é de Ademario Payayá e Selma Caetano.

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga

3ª a 6ª, 9h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30. Até 17/3/24

Gratuito

Di Cavalcanti - 125 anos

A tela 'Carnaval', de Di Cavalcanti, presente na exposição do Farol Santander Foto: Jaime Acioli

A mostra que celebra um dos mais importantes pintores brasileiros traz 25 óleos sobre tela, 2 aquarelas, 1 grafite sobre papel e 1 guache, além de um conjunto com 16 gravuras. Um dos destaques é a obra Carnaval (foto) (1929/30), que na década de 1930 foi adquirida por um colecionador em Paris, onde permaneceu até o ano passado, quando retornou ao Brasil.

Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro

3ª a dom., 9h/20h. Até 7/1/2024

R$ 35

Ensaios para o Museu das Origens

A exposição, parceria do Itaú Cultural e o Instituto Tomie Ohtake, que ocorrerá simultaneamente nos dois espaços, parte da ideia do Museu das Origens, feita por Mario Pedrosa durante as mobilizações pela reconstrução do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro após um incêndio em 1978. Para ele, cinco museus deveriam ser reunidos em um só. A mostra abrigará mais de mil peças, divididas em cinco salas temáticas, que refletem, entre outros temas, aspectos da cultura, da política e da produção de memória.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h

Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés,88, Pinheiros

3ª a dom., 11h/19h. Até 28/1/24

Gratuito

Festas, sambas e outros carnavais

A fotografia 'Maracatu Rural', de Walter Firmo, que faz parte da exposição 'Festas, sambas e outros carnavais' Foto: Walter Firm

A mostra promove diálogo entre as diversas manifestações de arte popular de 10 estados brasileiros, e as do bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, território de migrantes negros e tradicional reduto de escolas de samba da cidade. São oito salas que reúnem textos, seis filmes, um jogo interativo e série de imagens de cinco fotógrafos de diferentes gerações, com destaque para os cariocas Walter Firmo e Ratão Diniz.

Abertura 27/10

Sesc Casa Verde. Av. Casa Verde, 327, Casa Verde

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., dom. e fer., 10h às 18h. Até 18/2/24

Gratuito

Histórias Indígenas

Tela 'Nepu Arquepu', do artista brasileiro Duhigó Foto: Edson Kumasaka

A mostra coletiva traz cerca de 285 obras de artistas indígenas de diferentes regiões do mundo, apresentando diferentes perspectivas sobre as histórias indígenas da América do Sul, América do Norte, Oceania e Região Nórdica. A curadoria é de Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá e Renata Tupinambá.

Abertura, 20/10

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h

R$ 60

Marta Minujín: Ao Vivo

Marta Minujín usou 200 colchões para a instalação Galeria Blanda, de 1973 Foto: Levi Fanan/Pinacoteca de São Paulo

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (sáb., Grátis)

Melissa Cody: céus tramados

A exposição reúne 26 obras têxteis da artista diné/navajo (povo indígena da América do Norte) produzidas a partir de um tradicional tear navajo. Em suas obras, Melissa Cody apresenta referências que vão das paisagens de seu território de origem no estado do Arizona, Estados Unidos, ao universo pop do videogame e da música.

Abertura, 20/10

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h

R$ 60

Ocupação Machado de Assis

A mostram apresenta cerca de 100 peças referentes a um dos maiores escritores brasileiros de todos tempos. São fotografias, manuscritos originais, cartas, exemplares de sua obra e de seus escritores favoritos e primeiras edições de livros. O público que visitar a exposição será recebido pela imagem da inconfundível assinatura do autor, junto de uma ampla fotografia dele, ainda jovem, em sua mesa de escrever.

Abertura 18/11

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metro Brigadeiro

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h. Até 4/2/2024

Gratuito

Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou

O compositor Cartola em foto que está na exposição 'Pequenas Áfricas: o samba que o Rio inventou' Foto: Arquivo Diários Associados/Acervo IMS.

A exposição reconstitui a cena cultural carioca, a partir do começo do século 20, na qual as comunidades afrodescendentes criaram o hoje chamado samba urbano. São 380 itens, entre documentos, gravações musicais, fotografias, matérias de jornais, filmes e obras de arte, que ajudam a contextualizar o conceito de Pequena África, termo cunhado pelo artista e compositor Heitor dos Prazeres para se referir à região da Zona Portuária do Rio de Janeiro, no começo do século 20.

IMS. Av. Paulista, 2.424, Consolação

Abertura 28/10

3ª a dom. e fer., 10h às 20h. Até 21/4/2024

Gratuito

Retratistas do Morro

Composta por fotografias que abrangem o período de 1960 a 1990, a mostra apresenta o trabalho dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes com o objetivo de contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural nacional e ampliar o entendimento sobre a história das imagens no Brasil, sobretudo das feitas em comunidades. A curadoria é do pesquisador e artista visual Guilherme Cunha.

Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

3ª a sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h. Até 28/1/2024

Gratuito

Sub/Emerso

A mostra reúne 30 imagens clicadas por Bob Wolfenson e que foram recuperadas de uma enchente que alagou seu estúdio em fevereiro de 2020. São retratos de atores, cantores e escritores; fotos de editorial de moda; calendário com exuberantes modelos; e polaroides com imagens de desfiles e personalidades do universo da moda.

Abertura 6/10

Galeria Senac Lapa Scipião. R. Scipião, 67, Lapa

2ª a 6ª, 8h/ 21h. Até 5/12

Gratuito

Terror no cinema

Projeção de Dr Caligari, do filme 'O Gabinete de Dr. Caligari', em um dos ambientes da exposição Terror no Cinema, do MIS. Foto: Museu da Imagem e do Som de São Paulo/Divulgação

A mostra passeia pela história do cinema de horror com referências a clássicos como Nosferatu (1922), Drácula (1931), A Noiva de Frankenstein (1935), Psicose (1960), O Exorcista (1973), Tubarão (1975), Alien, o oitavo passageiro (1979), O Iluminado (1980), Sexta Feira 13 (1980), O Silêncio dos Inocentes (1991), A Bruxa de Blair (1999) entre outros.

Museu da Imagem e do Som - MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h

R$30 (terças, gratuito)

Toda Volta

A mostra coletiva reúne o trabalho de 23 artistas que elaboraram seus trabalhos a partir de movimento em comum: a busca rastros, fragmentos e memórias. Tudo isso traduzido a partir de elementos cotidianos condenados ao desaparecimento. A curadoria é de Carla Chaim e Nino Cais.

Babel. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América

2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/17h. Até 25/11

Gratuito

Van Gogh Live 8 k

A exposição Van Gogh Live 8k Foto: Divulgação/ Midiorama

A exposição imersiva traz mais de 250 obras do pintor projetadas com a resolução 8K em um mega espaço de 2800 metros quadrados. Além disso, há textos ilustrativos retirados de suas cartas originais - tudo embalado por uma trilha sonora também especialmente concebida para a exposição, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd e Três na Bossa.

Lar Center. Av. Otto Baumgart, 500, V. Guilherme

2ª a sáb., 10h/22h; dom. e fer., 11h/21h. Até 30/11

R$ 70/R$ 130

PASSEIOS

28ª Festa do Imigrante

O Museu da Imigração onde ocorre a festa Foto: Werther Santana/Estadão

O evento terá mais de 100 atrações artísticas, gastronômicas e artesanato de 55 nacionalidades. Na área gastronômica, com 43 expositores no total, será possível saborear pratos típicos de 37 países, como Peru, Itália, Afeganistão, Japão, Índia, Alemanha, Síria, Dinamarca, entre outros. Também será possível adquirir produtos de empório desses países.

Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca

De 17 a 20/11, 10h/18h

R$ 16/R$ 20

São Paulo Food Film Festival

O festival terá a exibição de mais de 30 filmes, entre clássicos da ficção e documentários contemporâneos ligados à alimentação e aos sistemas agroalimentares, além exposição fotográfica, debates, aulas show e degustações de pratos inesquecíveis do cinema. Na programação, longas como Mulheres à beira de um ataque de nervos, de Pedro Almodóvar, e A Dama e o Vagabundo.

Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino

De 09 a 19 de novembro

Gratuito (sessões de cinema)