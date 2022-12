Então, com o segundo turno, fez-se a luz. E um grande silêncio se abateu sobre o País.

Durou semanas. Mas não era opressivo, ao contrário. Não mais ouvimos aquela voz sarcástica, nauseabunda do não reeleito.

Aquela voz que insultava, desprezava, desmentia, escorraçava. Porque tudo era negado. A morte, as doenças, o amor, a solidariedade, as dores, a pobreza, a miséria, a fome, o desemprego, o racismo, a diversidade, o desmatamento, a compaixão, a amizade, o companheirismo, a fraternidade, a família, o desamparo, a terra redonda, a ciência, a saúde, a educação. Acima de tudo, se desprezou a vida.

Tudo se aquietou. Tinham sido quase quatro anos em que o tsunami da canalhice baixara sobre o Brasil trazendo as falsas notícias. A insolência e a ignomínia cresceram, inundaram tudo, as matas desapareciam com as queimadas, tudo que tinha um sopro de vida nas narinas (e não havia respiradores) estava sendo aniquilado.

Solenidade de Promoção de Oficiais-Generais do Exército (Brasília - DF, 01/12/2022) Solenidade de Promoção de Oficiais-Generais do Exército. FOTO Clauber Cleber Caetano/PR

A voz desapareceu

Então, a voz do imbrochável brochou. Desapareceu. Calou-se. E aquela calmaria pairou sobre toda a nação.

Publicidade

Dissolveu-se a angústia permanente. Sem a voz, desvaneceu o desconforto, a aflição, o tormento que ela produzia e nos deixava deprimidos, neuróticos, desacorçoados, exangues. Com o silêncio, uma grande paz dominou a Terra.

Aquela voz, aquela cara macilenta evaporaram com seu dono enfurnado, a remoer o fiasco, o malogro, o ter sido atirado fora, vendo seus aliados começando a se compor, políticos sempre se acomodam junto ao vencedor.

Aquele tormento amainou. Aquele riso mordaz e o rosto macilento foram cancelados dos vídeos. Dos seguidores dos curraizinhos, muitos foram para as estradas, colocaram barreiras, outros foram para a frente de quartéis e casernas, trincheiras e guaritas, bivaques, casamatas do Exército, puseram-se a orar, ave-marias e pais nossos, ladainhas e novenas e trezenas para que o Exército saísse nas ruas e tomasse o governo.

Enquanto o filho Bananinha vai ao Catar, esbanjando dinheiro nosso, os penitentes crentes e iludidos estão sob o sol inclemente, a chuva, os ventos, noite e dia, assim como os da cracolândia também estão sob sol, sob chuva e tormentas.

Os dois grupos sob os efeito de drogas. Uns, viajando, étereos, com os cachimbinhos de crack. Os outros sob o efeito da droga que dissolve corpo, alma e a democracia.

* É JORNALISTA E ESCRITOR, AUTOR DE ‘ZERO’ E ‘NÃO VERÁS PAÍS NENHUM’