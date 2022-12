O sino gemeu

Não faz tanto tempo assim que o Natal se antecipava por aqui sobretudo nos alto-falantes de supermercados e grandes magazines. Antes mesmo de entrar, a gente já era submetido aos indefectíveis Jingle Bells e Noite Feliz, com o trio instrumental The Three Suns ou a harpa paraguaia de Luis Bordon, e nos certificávamos de que a festa máxima da cristandade consumista estava de volta outra vez.

Esses dois hinos oficiosos das festas de fim de ano nos foram trazidos pelos gringos e aqui traduzidos, como em toda parte, assim como White Christmas, o imbatível hit da espécie, de cujos direitos autorais Irving Berlin poderia ter vivido na flauta os seus últimos 47 anos, se inúmeros outros sucessos não tivesse lançado antes e depois de 1942.

Noite Feliz, a canção mais antiga, composta no século 19 por austríacos de batina e desde 2011 alçada a patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, trocou o silêncio original (Stille Nacht) pela felicidade proporcionada pelo nascimento de Jesus. Outra versão brasileira substituiu a noite pelo “pinheirinho de Natal”, que não pegou.





Das contribuições da terra, duas canções natalinas se destacam: 'Boas Festas', de Assis Valente, 'Natal das Crianças', de e com Blecaute





Com o saltitante Jingle Bells, lançado em 1857 pelo bostoniano J. Pierpont, o repertório natalino se secularizou de vez. Esqueceu a estrela de Belém, a manjedoura, os Reis Magos, e investiu em Papai Noel e folguedos invernais em trenós e carruagens, inspiração para a dupla Rodgers-Hammerstein e seu saltitante Surrey With the Fringe On Top.

Não, porém, na versão brasileira. Em Bate o Sino, assinada por Evaldo Rui, os “jingle bells” não mais chacoalham no topo franjado de uma carruagem a deslizar sobre a neve, mas num campanário de Belém, anunciando a chegada do Deus-menino, “para o nosso bem” e prometendo paz na Terra.

Nas salas de cinema em que cinejornais ainda serviam de tira-gosto entre os trailers e o filme em cartaz, a molecada do meu tempo reaproveitou Bate o Sino para uma zoação escatológica - mas não no sentido bíblico, apocalíptico da palavra. Quando o complemento noticioso chegava ao fim, um gaiato na plateia berrava: “Acabou o jornal!”, e outro complementava: “Limpa com o dedo”. Das contribuições da terra, duas canções natalinas se destacam, com muitas rabanadas de vantagem: a bela Boas Festas, de Assis Valente, e a convencional Natal das Crianças, de e com Blecaute.

Composta, a exemplo de White Christmas, numa noite de Natal solitária e fossenta (Berlin em sua mansão em Beverly Hills, Valente num quarto de pensão em Niterói), a melancólica Boas Festas é a antítese de Natal das Crianças, com sua enganosa certeza de que Papai Noel “não se esquece de ninguém”: tanto para ricos como para pobres, presente sempre tem.

Celebrizada por Carlos Galhardo em 1935 e desde então recriada por um punhado de intérpretes, na canção de Valente, quando anoitece, o sino não bate, nem chacoalha, nem badala, geme.