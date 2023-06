Oasis: com Manchester City campeão, banda vai voltar? Entenda

Muitos fãs do Oasis se animaram com o título da Liga dos Campeões que o Manchester City conquistou neste sábado, 10, após vencer a Inter de Milão por 1 a 0 na final (que inclusive teve show de Anitta). O motivo para isso seria uma possível volta da banda, que acabou em 2009 em decorrência das brigas entre os irmãoes Noel e Liam Gallagher.

Em 10 de maio, no Twitter, um internauta questionou Liam: “O Oasis vai voltar se o Manchester City ganhar a Champions League? É uma possibilidade?”. Gallagher, torcedor da equipe, respondeu: “Estou pronto para isso”.

Num outro momento, escreveu: “Se o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões eu ligo para o meu irmão e trago a p*** da banda de volta”. Este tuíte, porém, foi deletado posteriormente.

Além disso, outra promessa feita por seu irmão, Noel Gallagher, também torcedor do clube. Mais ‘simples’, e que chegou a ser publicada até mesmo no site oficial do Manchester City, acabou não se concretizando. A ideia era que, caso o time fosse campeão e Erling Haaland marcasse três gols na final (o que não aconteceu) ele tocaria de cuecas com a sua atual banda, High Flying Birds.

Noel Gallagher, ex-integrante do Oasis, posa para foto com torcedor do Manchester City em partida disputada em 2021. Foto: Craig Brough/Reuters

Oasis vai voltar?

Continua após a publicidade

Apesar das postagens de Liam, até o momento não houve nenhum pronunciamento oficial feito por representantes da banda ou de seus integrantes. Ao que tudo indica, tratava-se de uma brincadeira feita pelo músico. Mas se até o The Police conseguiu reunir o trio de sua formação clássica em 2007, quem sabe num futuro?