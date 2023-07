Onde beber os melhores martinis de SP? Conheça segredos e endereços do drink perfeito e polêmico

Não tem nada mais perfeito, companheiro e polêmico do que um martini.

Se a gente levar em consideração apenas sua versão ‘dry’, a problematização é quase infinita. Quer ver?

“Você vai usar gim ou vodca? Quanto de vermute? Qual a proporção entre o gim e o vermute? Vai bitter de laranja? Batido ou mexido ? Mas o 007... Vai colocar azeitona? Que tal uma cebolinha? A temperatura da taça...”

Outros martinis também mexem com o temperamento dos aficionados. Suas variações e versões autorais também entram no debate etílico.

Mas, apesar das ‘tretas’, não existe nada como um bom martini. Para o mundo da coquetelaria ele é o equivalente à invenção da roda. Para além da sua composição clássica (com apenas dois ingredientes - gim e vermute seco), o drinque pode servir de plataforma para criações extravagantes.

Aqui, uma lista de 10 lugares em São Paulo para tomar um ótimo martini - desde sua versão mais clássica e sisuda até criações de rara inspiração etílica.

PS: Assim como qualquer martini, essa lista também pode ser problematizada.

1 - Caledonia

Tanqueray Ten Stirred Not Shaken, um martini com um toque defumado Foto: Maurício Porto

Rua Vapabussu, 309 - Pinheiros

Indicação: Tanqueray Ten Stirred Not Shaken (R$ 55)

O Caledonia acaba de lançar uma carta de coquetéis com 13 variações de martini - e cada uma delas produzida com um gim diferente. Nossa indicação é justamente o martini que brinca com a polêmica do 007, o Stirred Not Shaken. Ele é feito com Tanqueray Ten Gin, Single Malt Turfado, Licor de Elderflower, Jerez Fino, Solução Salina, Alcaparrone.Imagina um dry com um toque defumado. Desenvolvido pelo bartender Rodolfo Bob.

2 - Baretto

No Baretto, um dry martini equilibrado e classudo Foto: DIV

No Hotel Fasano - Jardins: Rua Vitório Fasano, 88 - Jardins

Indicação: Dry Martini (R$ 62)

Um clássico absoluto de São Paulo. Costuma sair super equilibrado - gim e vermute seco (eventualmente um toque de bitter de laranja). Com sorte, você ainda pode receber um dry das mãos do do Bolinha, bartender mítico da noite paulistana e que trabalha por lá.

3 - Boca de Ouro

O martini do Boca de Ouro funciona bem com um bolovo Foto: DIV

R. Cônego Eugênio Leite, 1121 - Pinheiros

Indicação: Dry ou 50/50 (R$ 33)

Em um dos balcões mais legais e bem frequentados da cidade tem um dry redondinho e bem executado. Tente acompanhar seu martini com o já icônico bolovo da casa. Durma em paz e feliz.

4 - The Liquor Store

No The Liquor Store tem martinis com ostras às quartas Foto: DIV

Alameda Franca, 1151 - 2º andar

Indicação: Martinis 65/15 e 50/50 (R$62)

The Liquor Store ainda é um tesouro relativamente escondido de São Paulo. Às quartas, os martinis são pareados com ostras frescas. Lá você encontra versões como 65/15 (65 de gim e 15 de martini) e 50/50 (metade gim, metade vermute).

5 - Locale Caffè

No Locale, o destaque é o serviço do Pickles Martini Foto: DIV

Rua Manuel Guedes, 349 - Itaim Bibi (R$ 46)

Indicação: Pickles Martini (gim infusionado no pickles e martini extra seco)

Com um serviço impecável, esse martini é um deleite para quem gosta de um toque mais herbal. Desenvolvido pelo premiado bartender Márcio Silva.

6 - Santana Bar

O martini mais gelado do mundo é o do Santana Foto: DIV

Rua Joaquim Antunes, 1026

Indicação: O Dry Mais Gelado do Mundo (R$ 92)

Gabriel Santana tem uma versão (um preparo, na verdade) que transforma o drinque em, provavelmente, o mais gelado do mundo. Pergunte para ele ou para o bartender que estiver atrás da barra. Versão com gim ou vodca.

7 - Kia Ora

Martinis em clima de rock no Kia Ora Foto: DIV

Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 377 - Itaim

Indicação: Marguerite Cocktail (R$ 48)

É possível tomar um bom martini em um ambiente de pub e com música (rock) ao vivo? O Kia Ora prova que sim. A casa tem uma carta dedicada aos martinis. Experimente o Marguerite Cocktail. A receita mais antiga deste coquetel foi encontrada em 1900 - no livro Bartender’s Manual, de Harry Johnson. Ele leva gim, vermute seco, licor de laranja e bitter de laranja.

8 - Terraço Itália

Terraço Itália recupera elegância com martini de Ale D'Agostino Foto: DIV

Avenida Ipiranga, 344 - 41º e 42º - Centro

Indicação: Il Martino (R$ 60)

O Terraço Itália está passando por uma renovação do seu serviço e carta de coqueteis. Com uma carta de Ale D’Agostino, o terraço está se modernizando sem perder a identidade. Não deixe de experimentar o Il Martino - com gim, vermute branco e um toque de destilado de uva.

9 - Terê

Cambuci Martini só pode ser encontrado no Terê Foto: Estadão

Rua General Jardim, 427 - Centro

Indicação: Cambuci Martini (R$ 42)

Aqui uma das melhores versões autorais da cidade - com gim, cordial de cambuci e vermute seco. Um tanto mais cítrico do que um martini clássico. Complexo e delicado.

10 - Lardo

No Lardo, um martini ousado e exótico Foto: DIV

Rua Guiará, 376 - Pompéia

Indicação: Lardo Martini (R$36)

Agora, a versão mais ousada. O lardo martino leva fatwash de lardo (lardo é a camada de gordura por baixo da pele de certas partes do porco), gim, vermute seco e bitter de laranja. Um martini gordo, saboroso e complexo.