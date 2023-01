25 apostas para a Berlinale 2023

"Bachmann and Frisch", de Margarethe von Trotta

RODRIGO FONSECA Já sabemos que estrela vai presidir o júri da disputa pelo Urso de Ouro de 2023 - a atriz Kristen Stewart - e quem vai ganhar o troféu honorário - o midas da direção Steven Spielberg, com exibição de seu "Os Fabelmans". Agora falta saber as atrações da competição oficial da próxima Berlinale, uma vez que as boas novas da mostra Panorama já começaram a ser anunciadas, com direito ao Brasil, na seleta da Geração, com o curta-metragem "Infantaria", de Laís Santos Araújo. Desde que estreou a sua nova equipe gestora, em 2020, com Mariette Rissenbeek (diretora executiva) e Carlo Chatrian (diretor artístico), o Festival de Berlim viu seu prestígio renascer em fênix e se estabelecer, ao lado de Cannes e de Veneza, como o terceiro mais consagrado evento competitivo de cinema do Velho Mundo. O prestígio angariado pelo ganhador do Urso dourado deste ano - "Alcarràs", da catalã Carla Simón, adquirido no Brasil pela MUBI - só vem endossando a força do evento. A edição do ano que vem, de número 73, está agendada de 16 a 26 de fevereiro. Conheça a seguir quem já está sendo especulado pros prêmios germânicos:

Angela Schanelec - "Music" Lone Scherfig - "The Movie Teller" Ruy Guerra - "A Fúria" Margarethe von Trotta - "Bachmann and Frisch" Zhang Yimou - "Under The Light" Abderrahmane Sissako - "La Colline Parfumee" Christian Petzold - "The Big Red Sky" Lav Diaz - "Henrico's Farm" Francois Ozon - "Madeleine" Phillipe Garrel - "Le Grand Chariot" Robert Rodriguez - "Hypnotic" André Téchiné - "Les Pieds Sur Terre" Cristi Puiu - "MMXX" Ari Aster - "Beau Is Afraid" Huang Chao-Liang - "Heaven and Hell" Isabel Coixet - "Nobody's Heart" Mani Haghighi - "Subtraction" Aki Kaurismaki - "Dead Leaves" Wes Anderson - "Asteroid City" William Oldroyd - "Eileen" Robert Schwentke - "Seneca" Jorge Sanjinés - "Los Viejos Soldados" Frauke Finsterwalder - "Sisi and I" Valerie Donzelli - "Love and Forests" Patric Chiha - "The Beast in the Jungle"