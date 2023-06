'A Assassina' no streaming do Reserva

"A Assassina", que garantiu o prêmio de Melhor Direção em Cannes para Hou Hsiao-Hsien, está na plataforma Reserva Imovision - Fotos: Tsai Cheng-tai - SpotFilms C. Ltd.

Rodrigo Fonseca Aos 76 anos, Hou Hsiao-Hsien está finalizando um novo longa, "Shulan River", após um hiato iniciado em 2015, quando ficou se dedicando apenas à produção. Seu novo filme fala de uma deusa dos rios que testemunha transformações geográficas inerentes ao progresso dos dias atuais. Mas há um espaço nobre para o longa-metragem mais recente do realizador de "A Cidade do Desencanto" (Leão de Ouro de 1979) e "Mestre das Marionetes" (Grande Prêmio do Júri de Cannes, em 1993) nos streamings nacionais: "A Assassina" (2015) hoje integra a grade do Reserva Imovision. De uma delicadeza singular na construção de planos, sobretudo no uso sinestésico das cores, esse raro flerte do cineasta com os códigos da aventura foi ovacionado na Croisette, há oito anos, ao ser contemplado pelo júri presidido pelos irmãos Coen) com o prêmio de Melhor Direção da competição oficial. "Ci Ke Nie Yin Niang" é seu título original. A produção faz uma inusitada incursão na seara épica dos wuxia, filão capa e espada ocidental, majoritariamente de origem chinesa, no qual guerreiros marciais usam suas habilidades em batalhas nas raias do fantástico. Elogiado por jornais como "Le Monde" como sendo uma aula de cinema, "A Assassina" narra uma missão da matadora Yinniang (Shu Qi), que caiu em desgraça diante de seus patrões após ter falhado na tarefa de matar um aristocrata, apiedada dele ao vê-lo com um bebê no colo. Para recuperar sua honra, ela deve cruzar o país e matar seu primo, por quem ela é apaixonada há tempos. O dilema entre o dever e o desejo norteia a narrativa, marcada por sequências de batalha de tirar o fôlego, com toda a sorte de armas orientais. Longe dos longas desde "A Viagem do Balão Vermelho" (2007), Hsiao-Hsien voltou ao formato brincando com a percepção sensorial da plateia. Ele começa o longa em preto e branco, inspirado em parte pela memória dos longas sobre lutadores de kung-fu que viu quando jovem, adicionando cor a seu longa no momento em que estamos afinados com a inquietação interna de Yinniang. A porção colorida investe ainda mais numa percepção poética da fragilidade humana.