A seleção de Cannes 2023

Nanni Moretti volta à competição oficial da Croisette com o musical "Il Sol Dell'Avvenire" - Fotos: Filmitalia

Rodrigo Fonseca Vai ter Karim Aïnouz (com um drama de época, à inglesa, com Alicia Vikander), Wim Wenders, Wes Anderson e Catherine Breillat na competição pela Palma de Ouro do Festival de Cannes n.76, agendado de 16 a 27 de maio, que anunciou suas atrações na manhã desta quinta-feira, incluindo um título inédito do pernambucano Kleber Mendonça Filho, o .doc "Retrato Fantasma". É uma viagem pelo Recife a partir de suas salas de exibição. Vai ter uma produção luso-brasileira em concurso na mostra Un Certain Regard, "A Flor do Buriti", de Renée Nader Messora e João Salaviza. Confira a seguir os longas em competição:

CONCORRENTES

CLUB ZERO, de Jessica Hausner

ZONE OF INTEREST, de Jonathan Glazer

FOUR DAUGHTERS, de Kaouther Ben Hania

FALLEN LEAVES, de Aki Kaurismäki

ASTEROID CITY, de Wes Anderson

ANATOMIE D'UNE CHUTE, de Justin Trier

MONSTER, de Hirokazu Kore-eda

IL SOL DELL'AVVENIERE, de Nanni Moretti

LA CHIMERA, de Alice Rohrwacher

LES HERBES SACHE, de Nuri Bilge Ceylan

L'ÉTÉ DERNIER, de Catherine Breillat

LE POT-AU-FEU DE DODIN BOUFFANT, de Anh Hung Tran

RAPITO, de Marco Bellocchio

MAY DECEMBER, Todd Haynes

FIREBRAND, Karim Aïnouz

THE OLD OAK, de Ken Loach

BANEL ET ADAMA, Ramata-Toulaye Sy

PERFECT DAYS, de Wim Wenders

JENEUSSE, de Wang Bing MIDNIGHT SCREENINGS

Omar La Fraise, Elias Belkeddar

Acide, Just Philippot

Kennedy, Anurag Kashyap

CANNES PREMIERE

Le Temps d'Aimer, Katell Quillevere

Kubi, Takeshi Kitano

Cerrar los Ojos, Victor Erice

Bonnar, Pierre et Marthe, Martin Provost

Imagem da Avenida Guararapes recuperada pelo longa Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho - Foto: Wilson Carneiro da Cunha by Cinemascopio + Foto do alto deste post: João Carlos Lacerda

SPECIAL SCREENINGS

Anselm, Wim Wenders

Occupied City, Steve McQueen

Man in Black, Wang Bing

Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

UN CERTAIN REGARD

*How to Have Sex, Molly Manning Walker

The Delinquents, Rodrigo Moreno

Simple Comme Sylvain, Monia Chokri

The Settlers, Felipe Galvez

The Mother of All Lies, Asmae El Moodier

The Buriti Flower, Joao Salaviza & Renee Nader

*Goodbye Julia, Mohammed Kordofani

*Omen, Baloji Thasiani

The Breaking Ice, Anthony Chen

Rosalie, Stéphanie Di Giusto

The New Boy, Warwick Thornton

*If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash

*Hopeless, Kim Chang-hoon

*Rien à Perdre, Delphine Deloget

*Les Meutes, Kamal Lazraq

Terrestrial Verses, Ali Asgari & Alireza Khatami

La Regne Animal, Thomas Cailley

Quem abre o evento é a cineasta Maïwenn, com "Jeanne DuBarry", que tem Johnny Depp em seu elenco. A presidência do júri foi confiada ao realizador sueco Ruben Östlund, laureado duas vezes com Palmas, por "The Square" (2017) e "Triângulo da Tristeza" (2022). Antes do anúncio desta quinta-feira, Cannes já havia anunciado "Stranger Way Of Life", de Pedro Almodóvar; "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese; e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", de James Mangold, com homenagem a Harrison Ford. Outros títulos serão anunciados daqui até o início de maio, incluindo a seleção da Quinzena dos Realizadores e da Semana da Crítica.