A volta de Indiana Jones é triunfal

Fotos e cartaz: @Disney

RODRIGO FONSECA Pegue tudo o que você estiver espeando de ruim acerca de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" e jogue no lixo, mas pegue todas as suas boas expectativas para o filme e multiplique ao máximo cada uma delas. Cannes acaba de ver o regresso do arqueólogo mais pop da cultura de massas e o resultado é de arrancar lágrimas de encanto. Há um frenesi de tensão e ação ininterruptos na narrativa dirigida por James Mangold, mesmo realizador de "Logan" (2017) e de "CopLand" (1997). Ele toma pra si o legado de Steven Spielberg e o faz com um misto de competência, poesia e autoralidade. O olhar para a finitude dos heróis, tão caro à sua obra, está lá, na tela. E há mais... a começar pelo triunfal empenho de Harrison Ford, aos 80 anos, pra nos lembrar o quão bom ator ele pode ser, vide "A Testemunha" (1985). Assim como se viu em "Os Caçadores da Arca Perdida" (1981) e em "A Última Cruzada", de 1989, os vilões de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" são nazistas. E dos mais crueis. Um cientista formado pelo Reich, Dr. Voller, muito bem interpretado por Mads Mikkelsen (de "A Caça"), é a encarnação do Mal dessa milionária aventura da Disney com a Paramount, sempre acompanhado de um capanga brucutu, Klaber, vivido por Boyd Holbrook, hoje o ator assinatura de Mangold. O objetivo de Voller é adquirir um artefato - uma espécie de bússola e de ábaco - desenhado pelo geômetra Arquimedes, que pode, supostamente, fazer seu usuário voltar no tempo, encontrando uma fissura no cosmos. A peça daria a ele meios de assegurar vitória ao Eixo. Mas Indiana não quer que um instrumento tão potente caia em mãos erradas. O problema: ele acaba de ser largado pela mulher, Marion (Karen Allen), e está recém-aposentado. Mesmo nessas condições, ele é arrastado atrás dessa peça por sua afilhada, uma contrabandista (ou quase isso) vivida por Phoebe Waller-Bridge (da série "Fleabag"). Sua personagem esbanja bom humor no filme todo, mas o pique de tensão da narrativa jamais cai, pelo contrário. O que mais surpreende é a forma sofisticada como Mangold emprega a linguagem audiovisual, sobretudo em elipses das mais criativas.