Adam Sandler disputa o SAG, banca ‘Gente Grande’ na TV e mobiliza a Netflix

Numa pausa em seu compromisso com o riso, Adam Sandler, sempre dublado entre nós por Alexandre Moreno, alcança a excelência em "Hustle", lançado pela Netflix como "Arremessando Alto"

Ao selecionar as melhores interpretações de 2022 pra cá, o Screen Actors Guild, o sindicato de atrizes e atores dos EUA, indicou o midas do riso Adam Sandler para concorrer à sua estátua anual pelo bom desempenho dele em Arreemesando Alto (Hustle, 2022), de Jeremiah Zagar, hoje em cartaz na Netflix.

Foi um pedido de desculpas para o fato de o comediante de maior êxito de Hollywood de 1998 em diante não ter sido laureado (em tudo), em 2019, por sua atuação em Joias Brutas. Sua indicação recente ao SAG coroa um dos desempenhos mais tocantes de sua carreira em suas raras (mas sempre encantadoras) incursões pelo drama, galvanizado por aqui na dublagem de Alexandre Moreno.

Produtor de peso, Sandler trouxe o diretor de We The Animals (Prêmio Revelação em Sundance, em 2018), pra comandar a saga de resiliência de um caça-talentos do basquete, Stanley Sugerman (papel do astro), que roda o mundo em busca de um ás das quadras até descobrir um gigante espanhol, Bo Cruz (vivido por Juancho Hernangomez). Não há cesta que ele não acerte, nem drible que ele perca. O problema está no fato de Bo não domar sua fúria.

Esta tarde tem Sandler na TV aberta, em Gente Grande, que vai ser exibido às 14h, na Record. Este ano, ele vai brilhar (de novo) na streaminguesfera ao lado de Jennifer Aniston em Muder Mystery 2, que estreia no dia 31 de março. Ele tem ainda engatilhados Spaceman e You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah.

p.s.1: Premiada no Festival de Havana por Terra Para Rose (1987), a diretora Tetê Moraes comemora seus 80 anos com uma exibição de uma cópia (remasterizada e digitalizada) de seu primeiro documentário, Lages, a Força do Povo (1982), nesta segunda-feira, às 20h, no Estação Net Rio, em Botafogo. O filme fala sobre a experiência da administração municipal democrática e participativa no município de Lages, Santa Catarina, no período de 1977/1982. O projeto foi filmado logo após o retorno de Tetê do exílio, durante a redemocratização do país. A exibição do longa será precedida por um bate-papo mediado pela atriz Lucélia Santos, com o também cineasta Noilton Nunes, que exibirá o curta Leucemia 78: O Filme da Anistia.

p.s.2: À 0h40 desta madrugada, Esquadrão Suicida (Suicide Squad, 2016), um dos filmes mais controversos da cultura pop na década passada, terá sessão na TV Globo, em versão dublada. Márcia Morelli empresta a voz à atriz Viola Davis, que encarna Amanda Waller, uma representante do governo incumbida de montar uma equipe de vigilantes, recrutando uma série de criminosos condenados. Arlequina (Margot Robbie) e Pistoleiro (Will Smith) são parte desse bando. Sua bilheteria beirou US$ 746,8 milhões.

p.s.3: Nesta segunda, às 22h, a sessão “Cine Doc” da TV Brasil exibe Paisagem - Um Olhar Sobre Roberto Burle Marx, de João Vargas Penna. É um delicado estudo sobre paisagismo no país.