Albert Serra: força catalã do cinema francês brilha em fórum de Paris

Aos 47 anos, diretor catalão encabeçou o Top Ten da "Cahiers du Cinéma"

RODRIGO FONSECA Tornar-se o queridinho da "Cahiers du Cinéma" faz maravilhas pela vida útil em circuito de um filme e pela carreira de um realizador, como comprova toda a (super)exposição aos holofotes que o espanhol Albert Serra vem tendo durante o 25º Rendez-vous Avec Le Cinéma Français, ao largo da boa acolhida a seu "Pacification - Tourment Sur Les Îles". No domingo e na segunda, uma série de periódicos especializados em cinema, convocados para o fórum anual da Unifrance - que é realizado anualmente no mês de janeiro, no Hotel Le Collectionneur, em Paris - abriram páginas (e posts) para o novo projeto do diretor: um estudo documental experimental sobre a prática das touradas em terras ibéricas e suas implicações éticas. Tal badalação reflete o fato de Serra, um catalão de 47 anos, ter aparecido em 1º lugar no Top Ten da septuagenária revista de críticos, ativa desde 1951, com nomes como Truffaut e Claude Chabrol em seu time de resenhistas, com seu estudo sobre o esnobismo intelectual, a manipulação política e risco de hecatombe nuclear. Estudo previsto para estrear no Brasil em 2023, distribuído pela Fênix Capa da edição de novembro da "Cahiers", o doído "Pacification - Tourment Sur Les Îles" voltou a estampar a bíblia da cinefilia ao ser escolhido pra se sentar no trono de filme do ano. Foi Cannes que projetou esse drama de tons filosóficos sobre o risco de um incidente atômico, que junta uma reflexão sobre o tédio e sobre Poder. Antes dele, Serra já era encarado como um dos mais ousados cineastas europeus da atualidade, sempre filmando à espanhola em coproduções de gene francês. Seu currículo despertou atenções com "Història de la Meva Mort" (ganhador do Leopardo de Ouro de Locarno, na Suíça, em 2013); "El Cant Dels Ocells", em 2007; e com "Honor de Cavalleria" (2006). Mas depois da láurea especial do júri da Un Certain Regard cannoise que conquistou em 2019, com "Liberté", seu prestígio é outro. Fez ainda "A Morte de Luís XIV" (2016), com Jean-Pierre Léaud em sua mais potente atuação. "No escambo de expertises entre França e Espanha, eu consigo caminhos para expressar o meu olhar a partir de uma inquietação formal que não se atém na palavra, buscando veios de transbordamentos da dimensão existencialista por meio de um trabalho livre com o elenco, sem amarras ao roteiro", disse Serra ao Estadão no Festival de San Sebastián, na Espanha, em setembro. "É o sentimento que deve guiar cada sequência proposta".

Benoît Magimel vive o diplomata De Roller, que negocia os trâmites de uma potencial ameaça nuclear

Laureado com o troféu César (o Oscar francófono) de Melhor Ator, no início do ano por seu desempenho em "Enquanto Vivo", o parisiense Benôit Magimel é o reator nuclear que mantém "Pacification - Tourment Sur Les Îles" inquieto a cada segundo em cena. Sua trama se passa na ilha polinésia francesa do Taiti, onde se encontra De Roller, alto funcionário da República vivido por Magimel. É um sujeito calculista, capaz de transitar tanto pelos círculos mais ricos e abastados, quanto por locais obscuros, onde ele se mistura com a população mais pobre, especialmente quando um boato começa a circular: o avistamento de um submarino cuja presença fantasmagórica poderia anunciar o retorno dos testes nucleares franceses. A ameaça de uma hecatombe atômica se mistura com experiências sexuais e angústias existenciais vividas tanto por De Roller como por figuras que o cercam. "Tive o empenho de não permitir que a versão idílica do Taiti prevalecesse, embora a Natureza se faça notar em meio a uma explosão de sentimentos. Não me interessava o Taiti que vemos em postais, reduzido a um Éden. Queria olhar praquela realidade sob a chave do choque social de poder, entre ricos e pobres, expor contradições", explica Serra. "De Roller é um espelho do que a política europeia produz".

Nesta terça o Rendez-Vous da Unifrance chega ao fim, celebrando filmes como "Les Enfants Des Autres", "Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie" e "Qu'Est-ce Qu'On a Tous Fait Au Bon Dieu?".