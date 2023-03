'Além de Nós', reside a simplicidade

Miguel Coelho e Thiago Lacerda em "Além de Nós", hoje em circuito- Fotos: Atama Filmes / Divulgação

Rodrigo Fonseca Em exibição no Rio de Janeiro (por enquanto) até quarta-feira, num único horário, às 21h, no Espaço Itaú, em Botafogo, "Além de Nós" - que pode ser visto em SP, no Itaú Frei Caneca, às 21h30, e no UCI Jardim Sul, às 13h50 - esconde sob sua aparente simplicidade uma delicada cartografia de afetos sufocados ora pelo machismo, ora pela incomunicabilidade de um mundo rural alheio à força analgésica da palavra. Num diálogo, ele nos amarra: "A vida precisa ser uma viagem, não um destino". Noutro, dito sob o batuque do miocárdio de Thiago Lacerda, ele nos derruba: "Já nem me lembro há quanto tempo você não me chamava de 'tio'". Trata-se de um bromance on the road entre sobrinho, Leo (Miguel Coelho, no timbre certo de pressão), e tio, o poço de carisma (regado a bagaceiras) Artur, papel de Lacerda. É uma das interpretações mais maduras de um astro rei da TV a quem o cinema nunca soube valorizar bem, apesar do memorável desempenho dele em "O Tempo e o Vento", há uma década. Desde "Terra Nostra" (1999), TL demonstra ser uma mistura de Clark Gable com Sterling Hayden, descortinando brasilidade em sua forma de demolir os tiques dos galãs, lutando para criar figuras fraturadas em seu excesso de certezas e de retidão. É o caso da atuação finíssima dele como Artur, sob a direção de Rogério Rodrigues. A fotografia do bamba da luz Renato Falcão (realizador de uma pérola chamada "Festa de Margarette") galvaniza da beleza das paisagens naturais percorridas num périplo de redenção de dois sujeitos fustigados pelo peso de tradições morais. Rodado em catorze cidades de cinco estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia), o filme acompanha a jornada de Leo (Miguel), peão de fazenda gaúcho, pra visitar terras cariocas, indo até o Palácio da República, a fim de cumprir o último desejo de seu pai, que acaba de morrer. Artur, que sempre foi um irmão problemático e nunca cuidou bem de seus ofícios, resolve acompanhar o menino, para proteger o sobrinho. Porém, ao longo do roteiro escrito por Rogério (com Romir Rodrigues e Ulisses Motta), o jeitão inconsequente de Artur vai causar problemas à missão que ele e Leo têm a cumprir. Nas andanças, eles esbarram com personagens inusitadas, como um padre encarnado pelo sempre eficaz Marcos Verza, cuja homilia em forma de conversa comove a plateia. Verza é, há um tempos, um dos mais talentosos atores das trupes cinematográficas do RS e merecia mais destaque no Sudeste. O outro destaque do elenco é Ingra Lyberato, em suave composição. Estruturado como road movie (inicialmente um horse movie), "Além de Nós" é uma gratíssima surpresa num momento em que nossos cinemas buscam (ou, no mínimo, deveriam buscar) um aumento de diversidade regional na representação do país.

