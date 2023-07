'Alma Viva' nas telas do Brasil

Família do interior de Portugal é assolada por um possível contato do Além em longa fotografado por Rui Poças - Fotos: Imovision

RODRIGO FONSECA Julho de 2023 chega a seu pico de maturidade em seu segundo hemisfério trazendo uma boa notícia pra cinefilia brasileira: dois achados de Cannes 2022, ainda inéditos por aqui, estão com estreia marcada em nossas salas. No dia 31 de agosto, será lançada aqui a jornada metafísica ítalo-belga "Le Otto Montagne", de Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen, ganhadora do Prêmio do Júri da Croisette. Antes disso, talvez ainda esta semana, na quinta-feira, a gente receba o magistral "Alma Viva", de Cristèle Alves Meira. Que joia rara é esta combinação aparentemente não encaixável de fantasia e naturalismo, com algo de "Lázaro Feliz" (2018) e de Lucrecia Martel. É uma espécie de filme de fantasma, num flerte com a liturgia do luto e com a corrente chamada Extraordinária, na qual se cultuam eventos misteriosos sem explicações no Além. Uma menina (Lua Michel) vira um canal de carne e osso para sua família, abalada por uma perda, sintonizar fenômenos do Além... ou do vazio. É uma narrativa inquieta, de uma elegância notável na fotografia de Rui Poças, gênio da imagem hoje na Europa.