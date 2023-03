'Amarás' as ideias de Sócrates Nolasco

O psicólogo e professor da UFRJ Sócrates Nolasco passa em revista os modos históricos de representação do amor no livro que autografa nesta sexta, na Livraria da Travessa de Ipanema - Fotos de divulgação de Gabriel Ramos

Rodrigo Fonseca Educador essencial para a formação do senso crítico de legiões de estudantes da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ nos anos 1990 e 2000, o psicólogo Sócrates Álvares Nolasco foi (e ainda é) uma bússola estética para jornalistas, publicitários, editores e produtores culturais que aprenderam com ele a fracionar os signos das imagens pop em busca de iluminações política e de transcendências diversas. No início dos anos 2000, seus estudos sobre vozes masculinas, no livro "De Tarzan a Homer Simpson", quebraram tabus na discussão do sexismo. Agora, ele volta às livrarias com um novo (e devastador) ensaio sobre as estratégias de linguagem do querer da tradição à contemporaneidade: "Amarás", da editora Lisbon. Vai ter lançamento e noite de autógrafos de Sócrates nesta sexta-feira no Rio, na Livraria Travessa de Ipanema, a partir das 19h. Na entrevista a seguir, o professor e escritor que iluminou cabeças assombradas pelas desigualdades sociais do Rio de Janeiro fala sobre o verbo que dá título à sua pesquisa sobre alteridade e empatia, indo de Platão a teóricos pós-modernos. É um livraço, de prosa saborosa, inquieto em sua cartografia histórica de afetos.

Que filósofos ou sociólogos partiram do amor para construir uma ontologia do querer nas relações humanas? Qual é a linha filosófica que te serve de bússola nessa construção do "Amarás"? Sócrates Nolasco: Platão foi minha primeira fonte de inspiração. Santo Agostinho também me auxiliou a perceber como Platão foi lido pela tradição cristã. Agostinho influenciou vários autores que vieram depois dele. Contudo, foi no trabalho de Freud que consegui entender um pouco mais a respeito dos motivos que nos levaram a inventar o Amor. Todavia, creio que todo meu plano de trabalho sobre o Amor, convergiu para as pesquisas de Gerald Edelman, apresentados no livro "The Remembered Present", de 1989. Tanto a Filosofia, quanto a Psicanalise foram contempladas por Edelman. Por exemplo, na Filosofia, Aristóteles, Hesíodo e Parmênides diziam que o Amor é a força que move as coisas, que as une e as mantém juntas. Mas foi Platão que nos deu o primeiro tratado filosófico do Amor, não apenas através de "O Banquete", mas também de "Fedro". Nesse livro, Platão escreveu que a finalidade do Amor é poder tornar-se amor pela sabedoria, isto é, filosofia. Disse também que o delírio erótico pode tornar-se uma virtude divina. Ainda não estávamos na era cristã, onde o Amor sofreu uma transformação. Segundo o Cristianismo, o Amor passou a ser entendido como uma relação que deve estender-se a todo próximo, mas também, um mandamento vinculado ao reino de Deus. Sem Platão, dificilmente chegaríamos a isso. Contudo, o trabalho de Edelman, nos permite entender porque o Amor foi escrito nas Tábuas das Leis como um mandamento. Nossa constituição exige um vínculo especial para que possamos superar nossas limitações físicas e psíquicas, presentes desde o início da vida. Sem ter quem cuide de nós, morremos ao nascer. Temos capacidade para formar vínculos o que tem nos garantido viver mais e melhor.

Que usos você encontra da palavra "Amor"? Sócrates Nolasco: Muitas vezes, usa-se a palavra Amor para referir-se à relação intersexual, acompanhada de amizade e afetos, como a solicitude e a ternura. Pode-se falar de Amor para mencionar uma relação entre amigos, familiares, cônjuges e até cidadãos. Há quem se refira ao Amor quando deseja citar objetos de arte ou livros. Há também os que dizem amar dinheiro. Existem referências ao Amor que o associam a justiça, ao bem, ao trabalho, a profissão, ao luxo, ao divertimento e por aí segue. O Amor também é mencionado quando se quer demonstrar o apreço por uma determinada comunidade, ao próximo ou a Deus. É imenso o número de usos que se faz dessa palavra. Talvez, porque sua invenção estaria vinculada ao desejo de livrar os humanos da morte. Além disso, Freud nos lembra que o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, é a mais forte defesa contra a agressividade humana. "AMARÁS" é um mandamento que está todo tempo sendo colocado a prova. Entender o que há dentro de nós, nosso funcionamento e natureza, é útil para atenuar a destrutividade presente dentro de cada sociedade humana.Quanto o uso do verbo no futuro traduz uma conexão do amor com a tradição judaica e cristã dos Mandamentos e seu simbolismo mítico? Sócrates Nolasco: A palavra hebraica para o Amor é "ahavá". Essa palavra se escreve usando as consoantes da raiz h-v, cujo significado é "dar". Isso nos informa que para ser verdadeiro, o Amor deve se revelar como ação. Em Devarim (Deuteronômios 6:5) temos: "E você amará o Senhor teu D'us". Esse é o primeiro mandamento dado a Moisés. Para amar deve-se realizar atos. Há uma distinção entre o sentir e o fazer, cuja ênfase recai sobre o desempenhar. Gosto dessa interpretação da palavra feita através do significado das letras. No meu livro, mostro que a invenção da palavra Amor acontece depois de um longo período de vida comunitária. A ação entendida como expressão do Amor foi um futuro na história humana. Viveu-se muita coisa antes que pudéssemos falar sobre isso. Por isso uso o verbo no futuro, porque a memória do que foi vivido inspirou a criação de uma palavra com tamanha extensão e sentidos. Quando essa palavra aparece nos textos religiosos, seu uso se beneficiou das memórias das situações anteriormente vividas, como aconteceu no paleolítico. No paleolítico, foram encontradas pinturas de mamutes com caçadores a sua volta, nas quais apareciam um coração pintado, indicando onde os caçadores deveriam acertar suas lanças. Era preciso caçar juntos para não ser morto pelo animal caçado. Uma experiência de cooperação para sobreviver. A memória dessas experiências foram orientando a escrita que iria acontecer muito tempo depois. O corpo ainda precisava desenvolver recursos musculares para adquirir coordenação motora fina. As religiões se beneficiaram desses feitos, anteriores a organização da linguagem e da escrita. Um processo estava em curso, como acontece com o futuro.

Que mitos rondam o amor? Sócrates Nolasco: Gosto de mitologia, não apenas a grega, mas foi ela que influenciou uma série de reflexões criadas pelo pensamento ocidental, e o Amor não está fora disso. Inicialmente, os gregos se referiam ao Amor a partir do Caos. A religião grega era politeísta. Segundo Hesíodo, no início, havia apenas o Caos e dele, originaram-se figuras como Geia, Érebo, Nix e Eros, que representa coesão. Hesíodo apresentou Eros como filho de Caos, apesar de frequentemente ser representado como filho de Afrodite. Essa foi uma primeira abordagem sobre o Amor. Bem diferente do que se diz hoje sobre ele. Depois disso, várias alterações ocorreram na concepção do Amor. Os mitos variaram de acordo com a cultura e o tempo. A questão é que os mitos passaram a serem entendidos como ilusão, fantasia ou mentira. Houve um desvio da função atribuída a eles pelos gregos. De algum modo, o judaísmo manteve a memória das experiências que serviram de base para a linguagem se referir ao Amor, particularmente no uso das letras h-v, como raiz. O cristianismo de Constantino se afastou bastante disso, quando reduziu 10 mandamentos a um único: o primeiro. Jesus fez muito melhor do que isso.O quanto a correção política faz fricção ou trava a evolução do amor na contemporaneidade? Sócrates Nolasco: Considerando o que foi escrito sobre o Amor, a política de hoje passa longe dessas reflexões. Podemos dizer que na Filosofia existem duas linhas de reflexão que abordam o Amor. Elas não são antagônicas. Uma delas se referiu ao Amor como uma relação que não anula a realidade individual e que valoriza a autonomia, reforçando essa relação por meio de um intercâmbio no qual cada envolvido procura o bem do outro como sendo o seu próprio. Aqueles que fazem parte dessa perspectiva, sugerem que o Amor nunca seja "tudo", pois não se constitui como solução para problemas humanos, como acontece em Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Scheler e Russell. Para eles, o Amor é uma relação finita entre seres finitos, susceptível da maior variedade de modos, em conformidade com interesses e necessidades. Um segundo ponto de vista, considera o Amor como uma unidade absoluta ou infinita, quer dizer consciência, desejo ou projeto de unidade. Assim, ele deixa de ser um fenômeno humano para tornar-se um fenômeno cósmico, ou ainda, natureza de uma Realidade Suprema, como acontece em Spinoza, Hegel, Feuerbach, Bergson e Sartre. A política de hoje está articulada entre a pessoa do político e seus interesses. Não se chegou a isso de uma hora para outra. Houve um caminho. A partir de Descartes, matéria e substância se antagonizaram. Ele, em detrimento da matéria, privilegiou o espírito. Uma perspectiva distinta da dos gregos. Isso acabou fazendo com a ideia, linguagem e palavra, ocupassem a cena acerca da vida social e subjetiva. Sem matéria, não haveria limites ou restrições para o desejo, tudo seria possível. Curiosamente, hoje encontramos indivíduos sem autonomia para pensar a própria existência, dar a ela um sentido diferendo dos apresentados pelos comerciais. Nesse contexto, a reciprocidade foi expulsa da cena social e substituída pela caridade daquele que está preocupado com a própria salvação. A questão é que a política jamais dará conta da existência humana. Se o amor engradece o fará através da finitude, nunca por meio do poder.