Animação pode dar um Oscar a Portugal

Revelado durante a Semana da Crítica de Cannes, o curta "Ice Merchants" é o favorito ao Oscar de Melhor Curta-Metragem Animado de 2023 - Fotos: (Copyright @ João Gonzalez, 2022)

RODRIGO FONSECA Quinze dias depois de sua consagração na Berlinale, com a conquista do Prêmio do Júri pelo colossal inventário de solidões "Mal Viver", de João Canijo", o cinema português avança rumo "aos Óscares", como dizem lá na terrinha, avançando com considerável favoritismo na briga pela estatueta de Melhor Curta-Metragem Animado com "Ice Merchants". Sua narrativa é uma experiência sensorial vertiginosa, vitaminada por um colorido exuberante. Egresso do Porto, seu realizador, João Gonzalez, de 27 anos, vem comendo plateias com uma universalíssima história de amor entre pai e filho que evoca - em sua potência filosófica e em sua poesia - o mito bíblico de Abraão, sobretudo na abordagem feita por Soren Kierkegaard em "O Temor e o Tremor". É, portanto, uma saga (pocket, pois são apenas 14 minutos) sobre sacrifício. Em sua trama, um homem e seu filho saltam de paraquedas todos os dias, de uma casa esculpida no alto de um precipício gelado, numa paisagem que lembra os Alpes Suíços - com um quêzinho afetivo da Serra da Estrela. Os saltos são a maneira de eles se deslocarem até a aldeia que se situa na planície abaixo, onde vendem o gelo que produzem durante a noite, conseguido subsistência. Os pulos são um ritual de acolhimento, em forma de um abraço. Seus gorros lhes escapam das cabeças sempre que essa ritualística se repete criando uma situação cômica e plantando uma virada potente de roteiro - ou guião, como dizem nossos patrícios - no momento em que Gonzalez volta seu olhar para a questão ambiental. Ao contrário de tudo o que se vê nos desenhos animados sobre Inverno, como o recente "Ernest et Célestine: Le Voyage En Charabie", sucesso de bilheteria europeu, o tempo de hibernação pode ser, sim, um período fértil de aquisição e de acumulação de bens. O calor é que pode ser o inimigo quando vivemos num tempo de furo na camada de ozônio sobre a Terra.

Em maio, "Ice Merchants" conquistou uma láurea - o Leitz Cine Discovery Award - na Semana da Crítica de Cannes e, em menos de um ano, ultrapassou as 100 seleções oficiais em festivais, entre eles o TIFF, o Festival de Toronto, encarado como sendo uma porta para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. É ela quem atribui o Oscar. Ele ganhou ainda o prêmio de melhor curta na cerimônia do Annie, laurel atribuído pelas associações sindicais de animadores. Que Portugal vença! Ah... já há quem diga que "Os Sertões", de Miguel Gomes, vai estar pronto pra Cannes, o que levaria Portugal de volta à Croisette, este ano, numa ponte com Euclides da Cunha. Aliás, os cults de Miguel na trilogia "As 1.001 Noites" - "O Inquieto" e "O Desolado", ambos lançados na Quinzena dos Realizadores de 2015 - estão disponíveis na plataforma MUBI.