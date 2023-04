Apostas para o 76. Festival de Cannes

Johnny Depp estrela "Jeanne Du Barry", de Maïwenn - Foto: Unifrance

Rodrigo Fonseca Já estão confirmadas as projeções de "Assassinos da Lua das Flores" (o novo Scorsese, com De Niro e DiCaprio) e de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" (com tributo a Harrison Ford) na 75. edição do Festival de Cannes, agendada de 16 a 27 de maio na França. Tudo indica que sua abertura ficará por conta de um curta-metragem, cujo realizador é o espanhol Pedro Almodóvar e cujo elenco junta Pedro Pascal e Ethan Hawke. "Extraña Forma de Vida" será o título desse faroeste sobre o reencontro de dois grandes amigos (talvez não só isso). Fala-se ainda na exibição de um filme póstumo de Jean-Luc Godard (1930-2022), chamado "Funny Wars" e finalizado após o seu suicídio assistido. Estima-se que haverá um documentário sobre Nelson Pereira dos Santos na Quinzena dos Realizadores, mas nada é certo ainda. Mas a Croisette vai ser invadida por longas autorais de cabo a rabo. Confira uma lista de potenciais concorrentes à Palma dourada."JEANNE DU BARRY", DE MAÏWEEN (França): Diretora dos aclamados dramas "DNA" (2020) e "Meu Rei" (2015), a modelo, atriz e cineasta que desafia o sexismo a cada filme promete polêmica ao trazer Johnny Depp para seu elenco, oferecendo ao astro seu primeiro papel após a vitória no processo contra Amber Heard. O eterno Jack Sparrow encarna o rei Louis XV, visto sob a ótica de sua amante, Jeanne Bécu (papel da própria Maïween), na França de 1743."LA COLLINE PARFUMEE", DE ABDERRAHMANE SISSAKO (Mauritânia): O diretor indicado ao Oscar por "Timbuktu" (2014) fala de um amor entre imigrantes chineses e africanos em meio à opressão da xenofobia. A trama começa do momento em que uma jovem, na Costa do Marfim, diz "Não!", em sua cerimônia de casamento, e se muda para Guangzhou, na China."DEAD LEAVES", DE AKI KAURISMÄKI (Finlândia): Também chamada de "Fallen Leaves" a nova tragicomédia do realizador de "O Porto" faz um inventário de exclusões na Europa."IL SOL DELL'AVVENIRE", DE NANNI MORETTI (Itália): Uma homenagem do diretor de "O Quarto do Filho" (Palma de Ouro de 2001) à arte de fazer filmes, com números musicais regados a canções como "Sono Solo Parole". A trama viaja de 1950 a 1970, com direito a um confeiteiro trotskista (papel de Silvio Orlando). Mathieu Amalric integra o elenco."THE OCCUPIED CITY", DE STEVE MCQUEEN (Inglaterra): Um estudo documental do diretor de "Small Axe" sobre a ocupação dos nazistas na Holanda, a partir de uma pesquisa arquitetônica."CHOCOBAR", DE LUCRECIA MARTEL (Argentina): Cinco anos depois do aclamado "Zama", a diretora argentina aposta nas narrativas documentais, explorando os bastidores políticos da morte do militante indígena Javier Chocobar por latifundiários."HOW DO YOU LIVE", DE HAYAO MIYAZAKI (Japão): Há 20 anos, o Walt Disney japonês conquistou o Urso de Ouro com "A Viagem de Chihiro". Logo, tentar a Palma dourada seria uma opção segura. A Berlinale está sempre atenta às boas novas do Studio Ghibli, cujo patrono parece ter finalizado o seu novo desenho animado sobre o processo de amadurecimento de um rapazinho e a sua convivência com um tio e os amigos."LE LIVRE DES SOLUTIONS", DE MICHEL GONDRY (França): Pierre Niney, Françoise Lebrun, Blanche Gardin e Vincent Elbaz estrelam a dramédia do sumido realizador de "Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças" (2004). A trama acompanha a rotina de um diretor que precisa lutar contra seus demônios internos para liberar sua criatividade."A ARCA DE NOÉ", DE SERGIO MACHADO (Brasil): Produzido por Walter Salles e pelos irmãos Caio e Fabiano Gullane, o novo trabalho do realizador de "Cidade Baixa" (2005) resgata, como longa de animação, os sonetos de Vinícius de Moares, outrora transformados em espetáculo musical, agora na forma de aventura. Nela, um trio de ratos (com as vozes de Alice Braga, Rodrigo Santoro e do já citado Noé) lutam para escapar do dilúvio."ASTEROID CITY", DE WES ANDERSON (EUA): Margot Robbie, Tom Hanks e Matt Dillon se juntam ao elenco de habitués do realizador de "O Grande Hotel Budapeste" (2014) numa história de amor ambientada em Madri, na qual o cantor Seu Jorge vive um caubói."THE OLD OAK", DE KEN LOACH (Inglaterra): Depois de duas Palmas de Ouro, conquistadas por "Ventos da Liberdade" (2006) e "I, Daniel Blake" (2016), o representante nº1 de Karl Marx nas telonas narra a história de um bar tradicionalíssimo que está prestes a fechar suas portas com o fechamento de uma jazida de mineração. Mas o pub começa a atrair imigrantes sírios e ensaia uma sobrevida."LA GRANDE ODALISQUE" DE MÉLANIE LAURENT (França): Lembrada por seu desempenho como Shosanna em "Bastardos Inglórios" (2009), a diretora do belo "Respire" (2014) convoca Isabelle Adjani e Adèle Exarchopoulos para estrelarem esta adaptação da HQ best-seller homônima de Jérôme Mulot, lançada aqui pela Pipoca & Nanquim. Na trama do gibi, Alex e Carole, duas assaltantes sedutoras e desencanadas, decidem invadir o Louvre pra surrupiar o quadro "A Grande Odalisca", obra-prima de Jean-Auguste Dominique Ingres.

"How Do You Live", o novo Miyazaki - Fotos: Ghibli

"LOS VIEJOS SOLDADOS", DE JORGE SANJINÉS (Bolívia): O veteraníssimo diretor de "A Nação Clandestina" (1989) regressa à ficção para narrar a jornada de um grupo de revolucionários da América Latina hoje, numa luta contra contratempos do capitalismo."VAZAHA", DE ROBIN CAMPILLO (França): Cinco anos após a consagração de "120 Batimentos Por Minuto" (Grande Prêmio do Júri em Cannes, em 2017), seu diretor finaliza um novo longa, que se passa no início dos anos 1970, em Madagascar. Naquela região, algumas poucas forças armadas e suas famílias vivem em uma das últimas bases militares francesas no exterior. Sob a influência da leitura da intrépida heroína de quadrinhos Fantômette, Thomas, um menino de dez anos que vive naquele local, vai tomar uma dura lição sobre exclusão social."THE WAY OF THE WIND", DE TERENCE MALICK (EUA): Apoiado num elenco monumental (Matthias Schoenaerts, Mathieu Kassovitz, Aidan Turner, Mark Rylance, Ben Kingsley), o realizador de "A Árvore da Vida" (2011) investiga a vida de Cristo por ângulos inusitados."LE POT-AU-FEU DE DODIN BOUFFANT", DE ANH HUNG TRAN (França): O cineasta vietnamita que fez o mundo se encantar nos anos 1990 com "O Cheiro do Papaia Verde" (troféu Caméra d'Or em Cannes, em 1993) volta às telas à francesa, unindo um ex-casal de intérpretes consagrados: Juliette Binoche e Benôit Magimel. A trama narra a história de uma relação de 20 anos entre uma cozinheira e um cliente gourmet."SUBTRACTION", DE MANI HAGHIGHI (Irã): O maior bamba do humor no cinema iraniano aposta em uma narrativa de mistério para falar de conterrâneos que tentam escapar das censuras de seu regime político.