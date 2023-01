'Argentina, 1985' ganha o Globo de Ouro

O cineasta argentino Santiago Mitre leva pra América do Sul o troféu de Melhor Filme de Língua Não Inglesa da HFPA por "Argentina, 1985"

RODRIGO FONSECA Deu América do Sul na cabeça da cerimônia anual da Hollywood Foreign Press Association (HFPA), a julgar pela lista de vencedores do Globo de Ouro 2023. Ó quem ganhou:MELHOR FILME (DRAMA): "Os Fabelmans", de Steven Spielberg MELHOR FILME (COMÉDIA): "Os Banshees de Inisherin", de Martin McDonagh MELHOR FILME DE LÍNGUA NÃO INGLESA: "Argentina, 1985", de Santiago Mitre DIREÇÃO: Steven Spielberg ("Os Fabelmans") ATRIZ (DRAMA): Cate Blachett ("Tár") ATRIZ (COMÉDIA): Michelle Yeoh ("Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo") ATOR (DRAMA): Austin Butler ("Elvis") ATOR (COMÉDIA): Colin Farrell ("Os Banshees de Inisherin") ATRIZ COADJUVANTE: Angela Bassett ("Pantera Negra: Wakanda Para Sempre") ATOR COADJUVANTE: Ke Huy Quan ("Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo") ROTEIRO: Martin McDonagh ("Os Banshees de Inisherin") ANIMAÇÃO: "Pinóquio", de Mark Gustafson e Guillermo Del Toro TRILHA SONORA: Justin Hurwitz ("Babilônia") CANÇÃO: "Naatu, Naatu", de "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução"

Ricardo Darín no papel do promotor Julio César Strassera (1933-2015)

Em meio à coroação de Steven Spielberg (via "Os Fabelmans") e de "Os Banshees de Inisherin", de Martin McDonagh, a América Latina sagrou-se vencedora, na festa do Globo de Ouro 2023, com o troféu de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, carimbando, uma vez mais, o passaporte da consagração internacional de Ricardo Darín, protagonista de "Argentina, 1985", hoje em cartaz na Amazon Prime. Seu diretor, Santiago Mitre (de "O Estudante" e "Paulina"), conseguiu contabilizar 1 milhão de pagantes - e esse número só aumenta - em cartaz em salas portenhas como o Multiplex Belgrano com o aclamado "Argentina, 1985". Indicado ao Leão de Ouro de Veneza, de onde saiu com Prêmio da Crítica (votado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica), e laureado com o prêmio de júri popular de San Sebastián, o thriller jurídico devassa os anos de chumbo de nuestros hermanos. Darín é seu aríete, revivendo feitos reais do promotor Julio César Strassera (1933-2015). O êxito do longa sublinha um novo gás para o chamado "cinema político", vertente na qual militaram Elio Petri, Glauber Rocha, Costa-Gavras, Ken Loach e o também argentino Fernando Pino Solanas. Cada vez que "Argentina, 1985" é exibido, espectadores aplaudem o que viram, sobretudo o discurso de Strassera a fim de condenar militares de alta patente responsáveis pela tortura em terras argentinas, durante a ditadura militar. Numa das melhores frases, pinçadas dos diálogos escritos por Mitre e Mariano Llinás, Darín diz: "Tortura não é estratégia política. É perversão moral".