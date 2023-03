'As Memórias de Vanitas', mangá dos bons

"As Memórias de Vanitas" explora um universo vampírico

RODRIGO FONSECA Imerso na leitura do n. 13 de "Superman", pra saber como o Homem de Aço vai lidar com o Mundo Bélico, o P de Pop foi fisgado por uma atração paralela, de CEP japonês, do farto cardápio da Ed. Panini Comics em solo nacional: "As Memórias de Vanitas", da mangaká Jun Mochizuki. Chega aqui em março. Sua hábil criadora é também autora de "Pandora Hearts", lançado pela Panini em 2021. A trama do universo Vanitas se ambienta no final do século XIX, em uma dimensão paralela onde vampiros e humanos coexistem em Paris. Esse é um detalhe diferente de outros mangás, uma vez que a maioria se passa em cidades asiáticas. Mochizuki se embrenha na geografia parisiense atrás de Noé, que está em uma missão para encontrar o "Livro de Vanitas", obra de um vampiro que nasceu sob a Lua Azul. Por sua origem exótica, ele é discriminado pela comunidade de sugadores de sangue. A fim de se vingar, ele criou uma espécie de bíblia que pode interferir na vida dos vampiros causando descontrole, sede de sangue e um destino pior que a morte. Porém, um acidente acaba acontecendo na viagem e o caminho de Noé se cruza com o de Vanitas, que se apresenta como um médico humano, sem revelar se é amaldiçoado. Segundo o personagem, seu objetivo é salvar os vampiros de uma epidemia que está se alastrando usando o tal livro como cura. Intrigado com esse poder, Noé passa a acompanhar o jovem para se certificar de que não há nenhum plano maligno por trás das ações do benfeitor. O que brota daí é uma ciranda de emoções. Ainda falando da incursão da Panini no univeso manga, vale ir atrás de "O Paraíso Ilusório", de Masakazu Ishiguro. Essa saga fantástica é uma releitura pop do platonismo, sobretudo do Mito da Caverna, que sintetiza a relação entre a sabedoria e o desconhecimento. Na trama, jovens são criados em um mundo cercado por belas muralhas. Certo dia, um deles chamado Tokio, recebe uma mensagem: "Gostaria de ver o mundo exterior?". Enquanto isso, Maru e Kiruko lutam para sobreviver durante sua jornada em busca do paraíso por um Japão que foi transformado em um pandemônio. A próxima leitura na fila do P de Pop é "The Elusive Samurai", de Yusei Matsui. Na trama, ambentada no Japão de 1333, o herdeiro de um império em derrocada vai se firmar como guerreiro.