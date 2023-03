As vitórias do Oscar 2023

"Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo" - Fotos: A24

RODRIGO FONSECA E o Oscar merecidamente foi para um misto de fantasia, drama existencial e thriller de artes marciais: "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que custou US$ 25 milhões e faturou US$ 105 milhões, apoiado no carisma da diva de Hong Kong Michelle Yeoh. Foi um limpa-trilhos, vencendo nas categorias Melhor Filme, Direção (os Daniels), Atriz (Yeoh), Atriz e Ator Coadjuvante (Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan), Roteiro Original e Montagem. Sua força vem de seu faturamento; da ascensão meteórica de sua produtora (A24); da necessidade de o cinema dos EUA saber conquistar plateias asiáticas com representações dignas (sem estereótipos) do povo da Ásia; de sua discussão sobre etarismo; e de aquela história (sobre uma dona de lavanderia que flana por realidades paralelas a fim de salvar seu casamento, sua loja e sua relação com a filha) ser encarada como o discurso cinematográfico mais adequado à geração millenial. Mesmo concorrendo com os dois maiores blockbusters de 2022 - "Top Gun: Maverick" e "Avatar: O Caminho da Água" - a produção de baixo orçamento de Kwan e Scheinert se impõe pela originalidade. Vale um outro destaque: uma produção de custo ainda mais mirrado, com custo estimado em US$ 3 milhões, ganhou os prêmios de Melhor Ator e Maquiagem e "A Baleia" ("The Whale"). O que seu astro, Brendan Fraser, faz nele é algo memorável.

Filme: "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Direção: Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo")

Filme estrangeiro: "Nada De Novo No Front", de Edward Berger

Atriz: Michelle Yeoh ("Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo")

Ator: Brendan Fraser ("A Baleia")

Atriz Coadjuvante: Jamie Lee Curtis ("Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo")

Ator Coadjuvante: Ke Huy Quan ("Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo")

Roteiro original: Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo")

Roteiro adaptado: Sarah Polley ("Entre Mulheres")

Montagem: Paul Rogers ("Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo")

Efeitos Visuais: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett ("Avatar: O Caminho da Água")

Fotografia: James Friend ("Nada De Novo No Front")

Direção de arte: Ernestine Hipper e Christian M. Goldbeck ("Nada De Novo No Front")

Maquiagem: Adrien Morot, Judy Chin e Annemarie Bradley Sherron ("A Baleia")

Figurino: Ruth E. Carter ("Pantera Negra: Wakanda Para Sempre")

Animação: "Pinóquio", de Guillermo Del Toro e Mark Gustafson

Documentário: "Navalny", de Daniel Roher

Curta documental: "Como Cuidar De Um Bebê Elefante", de Kartiki Gonsalves

Curta de animação: "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo", de Peter Baynton e Charlie Mackesy

Curta de ficção live action: "The Irish Goodbye", de Tom Berkeley e Ross White

Som: Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor ("Top Gun: Maverick")

Trilha Sonora: Volker Bertelmann ("Nada De Novo No Front")

Canção Original: M.M. Keeravani e Chandrabose ("Naatu Naatu")