Astérix reina na bilheteria francesa

Nova aventura live action de Astérix, baseada nas BDs mais famosas da França, já arrecadou cerca de US$ 45 milhões na venda de ingressos - Fotos: Christophe Brachet/ Divulgação/ Pathé

RODRIGO FONSECA Efeito colateral da covid, o esvaziamento das salas exibidores que vinha assombrando as redes exibidoras da França parece estar com os dias contados, a julgar pelas cifras acumuladas por "Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu", hoje em cartaz na terra de Macron. Desde sua estreia europeia, no dia primeiro de fevereiro, a nova versão audiovisual do herói gaulês soma hoje cerca de 4,5 milhões de ingressos vendidos, com uma arrecadação estimada em US$ 45 milhões. É uma receita astronômica para um longa-metragem que ainda não conta com o circuito das Américas. É uma injeção de ânimo nas veias da indústria pop europeia, renovando o universo criado por René Goscinny (1926-1977) e Albert Uderzo (1927-2020). A direção é de um recordista popular, o ator e realizador Guillaume Canet. O próprio Canet vive Astérix (e o faz muito bem). Gilles Lellouche, galã, diretor e ás de arrecadações milionárias (vide "Um Banho de Vida"), encarna Obélix. César foi confiado a Vincent Cassel. E ainda tem uma Cleópatra vivida por Marion Cotillard, diva da obra de Canet. A química entre Marion e Canet, na telona, é das mais poderosas, como prova a parceria deles em fenômenos de faturamento como o díptico "Até a Eternidade" ("Les Petits Mouchoirs", 2010) e "Estaremos Sempre Juntos" ("Nous Finirons Ensemble", 2018), visto por 5,3 milhões de pagantes e 2,7 milhões de espectadores respectivamente. Na trama, a filha do imperador chinês foge de seu reino e pede ajuda aos gauleses para poder ser livre de amarras políticas familiares. Mas os dois terão trabalho para ajudá-la. Este ano, a França ainda celebrou a potente arrecadação do novo filme de Omar Sy, o Lupin da Netflix: "Tirailleurs". Lançado no início de janeiro, esse drama sobre a I Guerra foi visto por 1,1 milhão de pagantes. Há uma expectativa de que a aventura "Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan", a ser lançada no dia 5 de abril, possa faturar tão alto quanto esses dois longas. Cassel também está em seu elenco.

