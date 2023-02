Autorias femininas de prosa com Cintia Barreto, escritora que agita as Letras

A professora Cintia Barreto é hoje uma das mais ativas pensadoras do papel social da literatura em sala de aula Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Divas da boa escrita, Adélia Prado, Cidinha da Silva e Lívia Garcia-Roza figuram entre as escritoras e poetas que serão citadas por Cintia Barreto - uma das mais aguerridas agitadoras culturais do país no campo das Letras, autora de "Mar Em Mim" - num curso que promete mobilizar a cena cultural do Rio de Janeiro neste fim de semana, com foco na sororidade. O título já sugere a ementa, e instiga: "Literatura Brasileira de Autoria Feminina na Escola: Visibilidade, Circulação e Acervo". A oficina (presencial) será neste sábado, na Editora Oficina Raquel (Rua Santa Sofia, 274, na sala 22, Tijuca). Tem uma turma agendada pela manhã, de 9h às 12h (já estufadinha de cheia), e uma turma à tarde, de 14h às 17h, que ainda tem vagas. Cintia orientou o P de Pop na pós-graduação, na especialização em Literatura Infantojuvenil da Universidade Cândido Mendes (UCAM), com um trabalho sobre a adaptação da HQ "Turma da Mônica: Laços" pra telona, por Daniel Rezende. Quem passou pelo crivo educativo dela - que é poeta e escritora, além de dedicada educadora - sabe o quanto suas aulas se assemelham a espetáculos pop, regados de saber.

Foto: Estadão

No curso deste 28 de janeiro, Cintia apresentará um breve percurso da produção literária escrita por mulheres indo do mutismo cultural à pluralidade de falas, passeando por temas e estéticas. A ideia é reverberar, em vários espaços, a literatura brasileira produzida por poetas, cronistas e contistas, principalmente, nos espaços escolares, contribuindo com o aumento de visibilidade para as escritoras, a circulação de suas obras e a ampliação de acervos nas bibliotecas, escolas, universidades, secretarias públicas e na educação privada. Para tanto, é preciso conhecer mais estas literaturas de expressão feminina e seus papéis históricos."A educação é sempre o caminho mais sólido para uma verdadeira transformação social. A democratização da literatura escrita por mulheres faz parte deste movimento", diz Cintia, que publicou livros de sucesso como "Flor" (ilustrado por André Flauzino) e "Lia Lia" (com ilustrações de Camilo Martins). Para saber mais sobre o curso, basta entrar em contato com a Editora Oficina Raquel, via fone, no (21) 3580-5951 e no (21) 999678385.