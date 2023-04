'Banshees de Inisherin' no Star+

Um dos filmes mais elogiados do Oscar 2023 - Fotos: Searchlight Pictures/20th Century Studios

RODRIGO FONSECA Embora siga em cartaz em cinemas brasileiros, o drama de tintas cômicas "Os Banshees de Inisherin" já pode ser visto via streaming, no Star+. Sua bilheteria ronda US$ 48 milhões. É uma arrecadação que ficou aquém do esperado pelos exibidores, diante das nove indicações ao Oscar que recebeu, sem ganhar estatueta alguma. Mas coube a essa joia o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia e o Prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza.

Vigoroso do começo ao fim de seus 114 minutos, "Os Banshees de Inisherin" passa longe de ser um blockbuster. Seu custo estimado beira US$ 20 milhões, embora se fale numa cifra menor. Mas conceitos monetários clássicos da aritmética de Hollywood dizem pouco de uma produção introspectiva, rodada de 22 de agosto a 23 de outubro de 2021, na ilha Achill, uma região de 148 km2 na Irlanda, povoada por 2,5 mil habitantes. A sensação de isolamento (e de vazio) é a chance para que o dramaturgo e diretor Martin McDonagh possa conduzir um ensaio sobre o quão elásticos os ditames de uma amizade podem ser. É um filme sobre a falta de tolerância, sobre o excesso de impaciência. Mais do que isso, o longa fala sobre o quão tolerantes seus personagens arriscam se tornar frente às vaidades culturais, em especiais aquelas provocadas por uma guerra. De 28 de junho de 1922 a 24 de maio de 1923, os irlandeses se engajaram num conflito bélico a fim de alcançarem sua emancipação da Inglaterra. O filme do diretor de "Três Anúncios de um Crime" (2017) começa nos momentos finais desse combate, numa ilhota onde o Tempo perdeu seu relógio. É um lugar propenso ao chamado "insulamento lírico", estado existencial em que um personagem se encapsula em sua própria psiquê para tecer sua própria verdade do mundo. Essa é a situação de Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell, na mais madura atuação de sua carreira), um agricultor de ralas posses. Seu mundinho se resume à sua jumentinha Jenny, às cachaças que entorna com colegas de copo e ao amor fraternal que sente pelo músico Colm Doherty (Brendan Gleeson). Os dois atores são bem dublados por Dláigelles Silva (Colin) e Campanile Carlos (Brendan).

Mas esse planetoide autocentrado sai de sua órbita quando, sem razão aparente, Colm decide lhe virar as costas, ignorando-o, sob a alegação de que ele é chato e nada tem a acrescentar. Tampouco o público é capaz de entender o motivo de uma ruptura tão brusca, que mais parece uma "birra", uma intolerante zanga vaidosa. A cada minuto, os satélites daqueles dois personagens vão voando em torno da gente de modo a revelar camadas por vezes apodrecidas daquele mundo, como o machismo, mal que acossa Siobhán (Kerry Condon), a empoderada irmã de Pádraic, que não se submete à sina que o povo de Inisherin impõe a suas mulheres. Existe ainda o abuso silencioso que sofre o jovem Dominc, aldeão esplendidamente encarnado por Barry Keoghan. Cada novo vértice abre uma nova equação cujo valor do X da vida nem sempre pode ser calculado com números, com precisões - apenas com sentimentos alquebrados.

p.s.: Semanalmente, toda terça-feira, o Estação NET Botafogo virou um ponto de encontro com um dos mais aclamados cineastas da língua portuguesa em todo o mundo: o moçambicano Ruy Guerra. Aos 91 anos, ele apresenta, a cada encontro, por volta das 19h, um dos filmes que fizeram de sua obra um objeto de estudo no Brasil e fora dele, uma vez que seu currículo estampa três indicações à Palma de Ouro e dois Ursos de Prata na Berlinale, conquistados por "Os Fuzis" (1964) e "A Queda" (1978). Esta noite, será projetada (e debatida) uma das iguarias de sua filmografia, "Veneno da Madrugada", um thriller banhado em trevas decalcado da prosa de Gabriel García Márquez (1927-2014), exibido na competição pela Concha de Ouro de San Sebastián, na Espanha, em 2005. No Brasil, o longa foi lançado no Festival de Brasília de 2005. Leonardo Medeiros vive o alcaide de uma cidade que, sob litros de uma chuva fria, é tomada de assalto por pasquins que revelam segredos de seus habitantes.

p.s.2: Às 14h10, a "Sessão de Sábado" da TV Globo vai exibir "Planeta dos Macacos" (2001), de Tim Burton.