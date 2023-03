'Belas Promessas': Huppert a mil

RODRIGO FONSECA Tá em circuito uma das mais inspiradas atuações de Isabelle Huppert: "Belas Promessas" ("Les Promesses"). Lançado via Pandora Filmes, esse potente thriller vem rodando o mundo desde o Festival de Veneza de 2021, com o título "Promises". Sua tensa narrativa foi construída por Thomas Kruithof (diretor de "Mecânica das Sombras") como se fosse um filme americano dos anos 1970, à moda Alan J. Pakula ("Todos os Homens do Presidente"), adotando um Reda Kateb luminoso como seu Dustin Hoffman. Avessa ao uso contínuo de música, capaz de usar o silêncio como um diapasão da angústia, a montagem de Jean-Baptiste Beaudoin evoca o modo de filmar da Nova Hollywood (1967-1981), em thrillers políticos sobre as institucionalizações da corrupção na Europa de hoje. Com uma frieza de calota polar, Isabelle vive Clémence, prefeita de uma cidadezinha onde um conjunto habitacional assolado por goteiras é explorado por agiotas. Depois de anos devotada a melhorar aquele local e garantir uma vida melhor para seus eleitores, ela tem uma chance de tentar uma carreira como ministra, o que representaria deixar votantes fiéis à míngua. Existe uma ambição nela que gera miopia. Mas seu fiel assessor, Yazid (Kateb), vai cuidar para que a alcaide não sucumba à vaidade, traindo seus ideais. Para isso, Yazid vai descer aos infernos da politicagem, negociando comas almas mais sebosas da França, num roteiro que é uma aula de sociologia e de maquiavelismo. E Isabelle está impecável.

