Berlinale consagra o cinema empático de Nicolas Philibert com o Urso de Ouro

"Sur L'Adamant" rendeu ao septuagenário cineasta francês o troféu mais disputado da Berlinale Foto:

RODRIGO FONSECA Sem dar a menor bola para o altíssimo nível das animações asiáticas que integravam sua competição oficial ("Suzume" e "Art Gallery 1994"), a Berlinale caiu de encantou pela forma delicada como o veterano cineasta francês Nicolas Philibert (de "Ser e Ter"), hoje com 72 anos, retrata pacientes de uma clínica fluvial para acolher quem sofre de distúrbios psiquiátricos: é esse o tema de "Sur L'Adamant", .doc laureado com o Urso de Ouro de 2023. "Foi um longo tempo de trabalho, um longo período de observação, e receber prêmios com essa narrativa documental valoriza quem faz filmes de acompanhamento", disse o cineasta ao receber o troféu do júri, que, este ano foi presidido pela atriz americana Kristen Stewart (de "Personal Shopper", "Spencer"). Ela tomou as decisões acerca das láureas oficiais do festival alemão numa troca com as diretoras Valeska Grisebach (alemã) e Carla Simón (catalã); da produtora de elenco, atriz e produtora Francine Maisler (também dos EUA); da superestrela iraniana Golshifteh Farahani; e dos diretores Radu Jude (Romênia) e Johnnie To (Hong Kong). Com sabedoria, essa equipe concedeu o Grande Prêmio do Júri para "Afire", uma joia do alemão Christian Petzold, sobre um aspirante a escritor que se encanta por uma mulher misteriosa numa região assolada por incêndios. O desempenho da atriz Paula Beer é desconcertante. Existe espaço ainda no evento para um Prêmio do Júri, que foi entregue ao luminoso "Mal Viver", drama português de João Canijo. Sua mirada para a sororidade é tocante. Sua trama se concentra num grupo de mulheres que se esforçam para manter um hotel aberto, domando angústias do dia a dia.

Ao avaliar quem deveria ganhar a láurea de Melhor Direção, Kristen Stewart e companhia se desmancharam pelo impecável trabalho de Philippe Garrel, por "Le Grand Chariot", definido no Berlinale Palast como sendo "o coração mais jovem" da competição. O realizador põe suas filhas e filho para atuarem, na história de uma família de marionetistas cujo teatro pode fechar suas portas. Em busca de uma dramaturgia para renovar seu repertório de peças com bonecos, esse clã se reinventa, enquanto Garrel abre um debate feroz sobre o que é descartável e o que é eterno na arte. Sem distinções entre melhor ator e melhor atriz desde 2021, a Berlinale avalia o elenco de seus filmes em duas categorias: Melhor Interpretação Protagonista e Melhor Coadjuvante. A primeira láurea foi dada a Sofia Otera, pela produção espanhola "20.000 Espécies de Abelhas", no qual vive uma criança em transição em sua identidade. A segunda coube a Thea Ehre, por sua estonteante atuação em "Till The End Of The Night", sobre uma mulher trans envolvida com o submundo das drogas.

Foto:

Na escolha do prêmio de Contribuição Artística, habitualmente voltado para quesitos técnicos, foi confiado um Urso de Prata à fotografia da francesa Hélène Louvart em "Disco Boy", que remonta ao choque de culturas envolvendo um militante e um recruta da Legião Estrangeira. Ao decidir quem deveria receber a láurea de Melhor Roteiro, o júri encantou-se por uma versão contemporânea da tragédia de Édipo Rei: "Music", de Angela Schanelec". Sem longas na competição oficial, o Brasil conquistou o prêmio especial do júri da mostra Generation 14Plus com o curta-metragem "Infantaria", de Laís Santos Araújo. Sempre que uma Berlinale chega ao fim, explodem especulações acerca do que o cinema vai oferecer ao Festival de Cannes, cuja próxima edição, de número 76, vai de 16 a 27 de maio, com a expectativa de ver inéditos de Ken Loach, Lucrecia Martel, Takashi Miike, Jorge Sanjinés, Steve McQueen e Terrence Malick. A LISTA DE PRÊMIOS

URSO DE OURO: "Sur L'Adamant", de Nicolas Philibert GRANDE PRÊMIO DO JÚRI: "Afire", de Christan Petzold PRÊMIO DO JÚRI: "Mal Viver", de João Canijo" MELHOR DOCUMENTÁRIO: "El Eco", de Tatiana Huezo, com menção honrosa para "Orlando, Ma Biographie Politique", de Paul B. Preciado MELHOR DIREÇÃO: Philippe Garrel, por "Le Grand Chariot" MELHOR INTERPRETAÇÃO EM PAPEL PRINCIPAL: Sofia Otero, por "20.000 Espécies de Abelhas" MELHOR INTERPRETAÇÃO EM PAPEL COADJUVANTE: Thea Ehre, por "Till The End Of The Night" MELHOR ROTEIRO: Angela Schanelec, por "Music" MELHOR CONTRIBUIÇÃO ARTÍSTICA: Hélène Louvart, pela fotografia de "Disco Boy" MELHOR FILME DA MOSTRA ENCONTROS: "Here", de Bas Devos; seguido por um duplo Prêmio Especial do júri para "Samsara", de Luis Patiño, e "Orlando, Ma Biographie Politique", de Paul B. Preciado, e uma láurea de direção para Tatiana Huezo (por "El Eco") MELHOR FILME DE ESTREIA: "Adentro Mío Estoy Bailando", de Paloma Schachmann e Leandro Koch, com uma menção honrosa para "The Bride", de Myriam U. Birara MELHOR CURTA: "Les Chenilles", de Michelle e Noel Keserwany PRÊMIO ESPECIAL DE CURTA: "Dipped in Black", de Matthew Thorne e Derik Lynch, com menção honrosa para "It's a Date", de Nadia Parfan PRÊMIO DA CRÍTICA: "The Survival of Kindness", de Rolf de Reer PRÊMIO DO JÚRI ECUMÊNICO: "Totém", de Lila Avilés TEDDY: "All The Colours Of The World Are Between Black and White", de Babatunde Apalowo (ficção) e "Orlando, Ma Biographie Politique", de Paul Preciado (documentário)