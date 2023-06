Billy Woodberry discute inclusão no IMS

Cena de "Abençoe Seus Pequeninos Corações", um dos pilares da obra do cineasta, premiado na Berlinale - Fotos: @Milestone + Criterion

Rodrigo Fonseca Antes de Spike Lee, houve Billy Woodberry, cineasta (hoje também professor) que, na década de 1970, integrou o movimento ativista (L.A. Rebellion) responsável por ampliar a presença de alunas, alunes e alunos negras, negres e negros nas salas de aula da Universidade da Califórnia, dedicando sua obra a discutir a inclusão. "A Bolsa" (1980) é o primeiro dos filmes feitos por ele, que, aos 73 anos, veio visitar a pátria do Cinema Novo, que tanto ama, desde a descoberta de Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), para participar de um ciclo retrospectivo de tudo o que filmou no Instituto Moreira Salles de São Paulo. É um cineasta brasileiro, o pernambucano Kleber Mendonça Filho (que acaba de brilhar em Cannes com "Retratos Fantasmas") quem dá as coordenadas estéticas à equipe de curadoria do IMS-SP (o do RJ anda fechado). Ele dizao Estadão que esta bela mostra se pôs de pé graças a João Fernandes, diretor artístico. No desenho dessa revisão do discurso fílmico de Woodberry, que vai falar presencialmente aos brasileiros que passarem pela instituição esta noite, às 19h, na abertura do evento, serão exibidas pérolas de tom social como "Marseille Après La Guerre", de 2016, e "Uma História de África" (2019). "Não sei te dizer se criei uma escola e deixei um legado, mas eu fiz filmes. Os neorrealistas italianos, e seus herdeiros, como Nelson Pereira, foram importantes, fundamentais, para os meus primeiros trabalhos, ainda que minha carreira tenha tomado um outro rumo, andando na direção das narrativas documentais. Filmei imbuído da percepção que era importante dar voz às classes operárias, mas percebi que esse desejo estava também em outras expressões audiovisuais além do neorrealismo. Os filmes cubanos dos anos 1970, por exemplo, com sua mobilização, marcaram muito a minha forma de pensar", explica(-se) Woodberry.

Billy Woodberry está em São Paulo para falar de sua trajetória como cineasta e dar masterclass no Instituto Moreira Salles - Foto: Joana Linda.Divulgação

Na abre-alas de sua mostra, o IMS-SP projeta o primeiro (e mais festejado) longa de Billy: "Abençoe Seus Pequeninos Corações" (1983). Será uma projeção em 35 mm, seguida de um debate entre o cineasta e a professora e pesquisadora Tatiana Carvalho Costa. Laureado com o Prêmio Interfilm (e uma menção honrosa da instituição humanista OCIC) na Berlinale de 1984, essa ficção de estonteante fotografia narra a vida de um casal às voltas com a pobreza. Charlie (Nate Hardman) está desempregado e precisa fazer bicos para sustentar a família, tendo como companheira a resiliente Andais (Kaycee Moore), mulher que precisa administrar a vida doméstica e cuidar dos filhos. Ambientado no bairro de Watts, em Los Angeles, o longa mostra a cidade pelo ponto de vista dos trabalhadores. Também serão exibidos filmes que Woodberry fez em parceria com nomes como Haile Gerima e Thom Andersen, além de uma seleção de curtas que foram centrais em seu desenvolvimento como cineasta e professor, entre eles o primeiro filme dirigido por Ousmane Sembene. "Sembene foi outro ponto forte em minha formação, a partir do momento em que ouvi sua fala e conheci seu filme inaugural, 'O Carroceiro', que traz um modo único de circulação de um indivíduo por uma cidade", diz Woodberry, que trouxe pra mostra o indispensável "E Quando Eu Morrer, Não Ficarei Morto" (2015), sobre o poeta Bob Kaufman (1925-1986), também famoso por seu ativismo. Ao passar sua produção em revista, Kaufman faz um balanço das gerações que vieram antes e depois dele, como Spike Lee, e elogia um realizador branco que discutiu a violência racial. "É válido lembrar o empenho que Norman Jewison teve para tirar 'A História de um Soldado' do papel, dando espaço a Denzel Washington. Depois, veio 'Tempo de Glória', que também deu valor a Denzel e a Morgan Freeman", diz o diretor. "Spike Lee achou seu espaço. Tivemos John Singleton, também. Eles não responderam todas as perguntas que cercam a luta racial, mas abriram espaços".

p.s.: Já está em cartaz no Brasil o doce "The Last Bus". Esse lacrimoso drama britânico, dirigido por Gillies MacKinnon, acompanha as andanças de um mecânico idoso (Timothy Spall, esplendoroso) pelo Reino Unido adentro a fim de cumprir uma promessa, cruzando o país de ônibus. A cada parada temos uma surpresa.