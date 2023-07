Brasil regressa à competição de Locarno

Ayla Gabriela e Henrique Bulhões no curta "Pássaro Memória", de Leonardo Martinelli , de volta ao páreo da mostra Pardo di Domani, dois anos depois da vitória de "Fantasma Neon" - @Festival de Locarno

RODRIGO FONSECA Com homenagem a Rogério Sganzerla (1946-2004), representada pela projeção de "Abismu" e "Documentário", o Festival de Locarno anunciou na manhã desta quarta a presença de dois curtas-metragens em sua competição Pardo Di Domani: "DU BIST SO WUNDERBAR", de Leandro Goddinho e Paulo Menezes (feito em coprodução com a Alemanha) e PÁSSARO MEMÓRIA, de Leonardo Martinelli, que teve coprodução inglesa. Martinelli foi premiado no evento em 2021 com "Fantasma Neon", um dos curtas mais laureados do país. Aliás, no ano passado, o Brasil ganhou o prêmio máximo dessa maratona competitiva septuagenária, que é realizada anualmente na Suíça, na fronteira com a Itália. O vencedor foi "Regra 34", de Julia Murat. Este ano cineastas aclamados como Lav Diaz e Radu Jude vão estar em concurso na briga pelo Leopardo de Ouro, que vai abrigar novos trabalhos de cineastas portugueses de prestígio, como a portuguesa Leonor Teles e o luso-suíço Basil da Cunha. Locarno vai de 2 a 12 de agosto e já anunciou homenagens à produtora Marianne Slot e ao diretor Harmony Korine, além de entregar um prêmio honorário a Tsai Ming-Liang, realizador de "O Sabor da Melancia" (2005) e um prêmio dedicado à formação de jovens cinéfilos ao documentarista Luc Jacquet. Na abertura das atividades, serão exibidos dois filmes: o curta "DAMMI", de Yann Mounir Demange, com ator britânico de origem paquistanesa Riz Ahmed (que será homenageado na ocasião) e o longa belgo-francês "L'ÉTOILE FILANTE", de Fiona Gordon e Dominique Abel. Dois longas de Cannes serão exibidos fora de concurso na Piazza Grande, espaço de integração pop do festival: o ganhador da Palma de Ouro, "Anatomie d'une Chute", de Justine Triet, e "The Old Oak", de Ken Loach. O júri oficial de longa será presidido pelo ator Lambert Wilson. Tudo isso (e mais um pouco) é mérito da mente brilhante de Giona A. Nazzaro, o curador que reinventou a forma de aquela cidade da Suíça pensar o evento. CONCORRENTES AO LEOPARDO DE OURO DE 2023 "Animal", de Sofia Exarchou (Grécia) "Baan (Home)", de Leonor Teles (Portugal) "Do Not Expect Too Much Of The End Of The World", de Radu Jude (Romênia) "El Auge Del Humano 3", de Eduardo Williams (Argentina) "Essential Truths Of The Lake", de Lav Diaz (Filipinas) "La Imatge Permanent", de Laura Ferrés (Espanha) "Lousy Carter", de Bob Bygton (EUA) "Manga D'Terra", de Basil da Cunha (Suíça - Portugal) "Critical Zone", de Ali Ahmadzade (Irã) "The Invisible Fight", de Rainer Sarnet (Estônia) "Nuit Obscure - Au Revoir Ici, N'Import Où", de Sylvain George (França) "Patagonia", de Simone Bozzelli (Itália) "Rossosperanza", de Annarita Zambrano (Itália) "Stepne", de Maryna Vroda (Ucrânia) "Sweet Dreams", de Ena Sendijarevic (Holanda) "The Vanishing Soldier", de Dani Rosenberg (Israel) "Yannick", de Quentin Dupieux (França)