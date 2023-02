Celine Song faz uma dramaturgia do reencontro em 'Past Lives', pepita de Berlim

A dramaturga Celine Song estreia na direção de longas com uma trama cheia de romantismo, ainda que trate de travas morais - sua foto é assinada por Jens Koch, retratista oficial do evento alemão Foto:

RODRIGO FONSECA 73ª BERLINALE - Embora não seja tão palavroso quanto a estética de Richard Linklater, "Past Lives" deu ao festival alemão, na competição oficial pelo Urso de Ouro, um gostinho de "Antes do Amanhecer" (1995) tão lírico quanto a love story com Julie Delpy e Ethan Hawke - e quase tão romântico quanto. Celine Song, dramaturga de prestígio off-Broadway (vide o êxito de "Endlings") e realizadora estreante, virou a favorita ao troféu de Melhor Direção da Berlinale com sua narrativa caramelizada, com um pé na Coreia do Sul e um outro nos EUA, repleto de elementos biográficos da cineasta. Em cena, dois amigos de infância chegados à brincadeira de pera, maçã e salada mista na Ásia, quando crianças, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), têm um reencontro em Nova York, embora ela esteja casada, e com um americano (papel do habitualmente insosso John Magaro). Sentimentos antigos despertam entre esses antigos camaradas, mas sob grilhões morais dos limites impostos pelo casamento. Algo se engasga. É esse engasgo que faz o filme brilhar, abrindo precedentes para uma investigação existencial dos personagens. Eles mudaram irremediavelmente desde que se conheceram em seu país natal e não há nada a fazer para disfarçar o fato de que já não são os mesmos. Resta saber o quanto eles se sentem completos com o que se tornaram.

Nesta segunda, "Tótem", da mexicana Lila Avilés, também descascou corações encouraçados pelo cinismo dos tempos atuais ou pelas descrenças afetivas da contemporaneidade ao narrar o processo de amadurecimento de uma garotinha de 7 anos. Mas nada do que se viu aqui tem a força de "Inside", thriller do grego Vasilis Katsoupis, no qual Willem Dafoe vive um ladrão de obras de arte confinado em um apartamento de luxo, cheio de quadros, mas sem provisões e sem esperança de libertação. Ele acaba transformando o espaço numa instalação viva, ao som da Macarena, com direito a dancinhas e muita vodca. Vai ter Berlinale até o dia 26, sendo que o júri presidido pela atriz Kristen Stewart divulga seus vencedores neste sábado.