Conceição Evaristo vai hj à Blooks

Conceição Evaristo vai conversar com a plateia leitora da livraria do Espaço Itau, em Botafogo - Fotos: Rafael Arbex/ Estadão

Rodrigo Fonseca É noite de estrela - talvez a mais reluzente, em termos de sabedoria e vivência, da constelação antirracista da literatura brasileira - no Rio: às 19h, a Livraria Blooks recebe Conceição Evaristo para uma aula de brasilidade e luta contra as formas de intolerância. Ganhadora do troféu Jabuti de 2015 por "Olhos D'Água", a educadora, romancista, contista e poeta de 76 anos mantém sua vigília ética também no rastreio do sexismo e da prática da homofobia. "A linguagem é uma força nomeadora de coisas e ideias que pode perpetuar estereótipos quando eles se repetem. As obras machistas e homofóbicas perduram. Por isso, preconceitos devem ser combatidos já no conteúdo, na escolha do que será narrado", diz Conceicão em entrevista por telefone ao P de Pop do Estadão, ao falar de sua passagem pela Blooks pra lançar o livro "Canção de Ninar Menino Grande" (Ed. Pallas).

Localizada num templo cinéfilo aberto em 2005 na Praia de Botafogo, a Blooks vai ferver nesta terça, com a vinda de Conceição, durante o bate-papo dela com o editor e escritor Allan da Rosa. Ela se tornou uma das mais consagradas autoridades literárias da luta contra o racismo nas Américas, sendo traduzida pra Inglês, Francês, Espanhol, Árabe e Eslovaco. "O Brasil sobre o qual eu falo é o Brasil de gente trabalhadora, ao qual eu pertenço. Um Brasil que, diariamente, tem dificuldade de acreditar na Humanidade", diz Conceição. "Torço para que o novo governo pense bem na verba a ser destinada à Educação, que se estende desde o maternal até o ensino superior de terceiro grau. É importante que o ensino seja o mais democrático possível".

No dia 10 de maio, Conceição retorna aos holofotes cariocas pruma prosa com o Clube de Leitura do CCBB-RJ.