Curta os curtas do Centro Afro Carioca

"Alfazema" será exibido no centro cultural batizado em tributo ao ator e diretor Zózimo Bulbul - Fotos de Paula Kossatz e Katiana Tortorelli

RODRIGO FONSECA Programaço cinéfilo confirmado pro início da semana que vem no RJ: o Centro Afro Carioca de Cinema Zózimo Bulbul vai promover uma maratona dedicada a realizadoras de verve autoral nesta segunda, dia 27/3, às 18h30. Vai ter "Patuá", de Renaya Dorea; "Grandes Senhoras", de Milena Manfredini; "Tia Lucia", de Carmen Luz; e "Alfazema", de Sabrina Fidalgo. Integra esse programa uma projeção de "Portrait of Princess Tutu", uma produção da Costa do Marfim, dirigida por Bayo Hassan Bello. O local: Rua Joaquim Silva, 40 - Lapa.