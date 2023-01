Da fértil lavoura poética de Luiz Fernando Carvalho brota A Paixão Segundo GH

Luiz Fernando Carvalho em foto reproduzida em livro do fotógrafo Walter Carvalho sobre os bastidores de "Lavoura Arcaica"

Rodrigo Fonseca Micareta antropológica, sociológica e, sobretudo, godardiana, "Independências" elevou todos os padrões de excelência da TV Cultura em 2022, ao propor um revisionismo barthesiano da fundação política do Brasil Nação sob a ótica do mais ousado diretor que a televisão nacional já teve (e, por sorte, ainda tem, no ápice da potência) Luiz Fernando Carvalho. E ele voltará aos cinemas no ano que vai nascer esta noite com o esperado "A Paixão Segundo GH". É o que se pode chamar de "bloco do eu sozinho", uma vez que só temos Maria Fernanda Cândido em cena. "Só" não é um termo digno a qualquer referência que se faça a uma estrela com a maturidade da atriz de "O Traidor" (2019), mas, de fato, temos apenas Maria no coração dessa besta que Luiz Fernando dirigiu a partir do livro homônimo de Clarice Lispector (1920-1977), publicado em 1964. A partir dele, MFCândido brinda a telona com seu talento e carisma, numa atuação quase de monólogo, ainda que cercada por satélites humanos. Impera em cena uma suavidade de gestos, que não trava a narrativa de implosão pinçada da prosa lispectoriana, a partir da qual o realizador - cheio de som e de fúria - faz a mais potente revisão plástica dos conceitos do melodrama. É Vincente Minnelli na veia. É uma espécie de "Assim Estava Escrito" de uma classe média alta que agoniza ao se olhar (por dentro) e mergulhar no Nietzsche que vive em cada um de nós. A trama: Depois de despedir a empregada, G.H. mexe no quarto de serviço e vê uma barata. Enojada do inseto, ela decide esmagá-lo. Nesse gesto, diante da massa pastosa e branca do bicho morto, ela embarca num processo de desmontagem de sua condição humana. É um vulcão cinematográfico.

Grávido desse corpo a corpo com "A Paixão Segundo GH", já rodado e em processo de "finalmentes", Luiz Fernando pariu "Independências", que nasceu em meio ao turbilhão do 7 de Setembro, antes do processo eleitoral que nos salvou das trevas. Nesse meio tempo, viu a volta de "O Rei do Gado", um de seus mais avassaladores sucessos, regressar ao ar, nas tardes da TV Globo. Teve ainda tempo de comemorar os 20 anos de uma obra-prima com a qual assombrou o audiovisual na primavera da chamada Retomada do cinema brasileiro: "Lavoura Arcaica" (2001). O filme foi exibido no ano passado em meio ao vendaval da luta do Grupo Estação para se manter aberto, em meio às sequelas econômicas da pandemia. Mas é sempre relevante que se volta à "Lavoura" de Luiz. À época de sua estreia, num texto precioso, Carlos Alberto Mattos, oráculo da crítica, escreveu que se tratava da "primeira obra-prima do cinema brasileiro no século XXI". Acerto... acerto... acerto. É um filme pra sempre. Em 1995, após cinco anos de degredo nas atividades cinematográficas do país, por conta da extinção da Embrafilme (distribuidora e fomentadora), numa canetada do então presidente Fernando Collor, o filme "Carlota Joaquina - A Princesa do Brasil" reinaugurou o sonho de se filmar com continuidade e excelência no país, abrindo as comportas para novos talentos. Saído de novelas e de especiais cultuados como "Renascer" (1993) e "Os Homens Querem Paz" (1991), Luiz Fernando enveredou pelos longas dialogando, a partir de imagens em movimento, com um marco da literatura nacional, a tal "lavoura" de Raduan Nassar, publicada em 1975. Em seu lançamento, a produção revolucionou todas as noções plásticas e filosóficas da arte de contar histórias com uma câmera, na fricção do Tempo e do Espaço, conquistando 52 prêmios planeta adentro. Conquistou troféus em Biarritz, Montreal, Lima, Havana, Trieste, Valdívia e em mais uma penca de cidades - incluído Brasília, de onde saiu com seis Candangos. Espécie de estudo semiológico sobre a instituição família e sobre a ancestralidade, "Lavoura Arcaica" provoca um misto de euforia e desalento, quase como em um paradoxo. E as duas sensações são afluentes de uma mesma e caudalosa água: a liquidez da transgressão. A euforia se dá pelo fato de o choque estético causado pela prosa de Nassar em Luiz Fernando ter conduzido o cineasta a filmar da maneira mais pessoal possível, sem fronteiras mercadológicas e sem compromissos teóricos. A razão do desalento: a incômoda impressão de o longa parecer um caso isolado de invenção em nosso cinema, de uma potência jamais igualada.

Selton Mello faz de André o "profeta de sua própria história"

Exuberante, o trabalho de Luiz Fernando talvez constituísse uma exceção mesmo na Pangeia latino-americana, capaz de se amalgamar a outros poucos gestos cinéfilos do continente, como "Hamaca paraguya", de Paz Encina, egresso de Asunción, em 2006; "Post Tenebras Lux", do mexicano Carlos Reygadas, em 2012; e "O Abraço da Serpente", do colombiano Ciro Guerra, em 2015 - sem contar tudo o que Lucrecia Martel, Cao Guimarães, Amat Escalante, Lisandro Alonso e Eryk Rocha nos deram e nos dão. Poucos foram os realizadores que se devotaram tanto à busca por uma sintaxe inovadora, capaz de conciliar a fúria criativa da palavra literária com o apetite voraz da câmera. A feliz comparação deste diálogo do audiovisual com o texto de Raduan Nassar com "Limite" (1931), de Mario Peixoto, apontada em sua estreia, no site "No.", pelo já citado Carlos Alberto Mattos torna-se ainda mais pertinente conforme a produção contabiliza primaveras. Ambos falam de tempo. Ambos tratam tempo como Tempo, com o T maísculo que ressalta sua divindade. Para Peixoto e Luiz Fernando, o Tempo é quase um deus. Uma força demiúrgica que parece violar os Homens em sua fome de vitalidade, mas que é capaz de compensá-los com a iluminação, com o conhecimento. É sobre isso que versa a parábola do jovem André (Selton Mello, colossal em cena) que quer ser profeta de sua própria história. Ela versa sobre a incapacidade que o ser humano tem de aprender com a Eternidade, dançando sua música sem obedecer a passos rígidos. Fotografado de modo feérico por Walter Carvalho, "Lavoura arcaica", o filme, tenta traduzir em um jorro imagético a importância da ancestralidade no caminho de cada um, tendo um titânico Raul Cortez no papel de um pai controlador, que não entende o desejo de André em ganhar o mundo. Entende menos ainda a fúria nos instintos da filha vivida por Simone Spoladore. A trilha sonora de Marco Antônio Guimarães enleva tímpanos até hoje.

Optando por movimentos de câmera capazes de captar (e traduzir) a jira proposta por Luiz Fernando nos sets, em MG, Walter Carvalho redefiniu a maneira como se estabelece a luz como pincel no cinema, fazendo dela um cinzel para esculpir as ruínas de uma cultura patriarcal monolítica em agonia. Um novo padrão de enquadramento (e de transcendência) na arquitetura da dramaturgia de plano nasceu ali. Antes, Ruy Guerra alcançara algo visceral com "Estorvo" (2000), ao explorar as catacumbas do quadro fílmico. Mas Walter e Luiz Fernando foram além, em sua espeleologia semiótica da linguagem audiovisual. Não existe forma mais cinéfila, e mais brasileira, de se desejar uma boa virada de ano a alguém do que sugerir um (re)encontro com "Lavoura Arcaica", para mostrar que não existe apenas a educação pela pedra. Existe educação pela imagem. E como Luiz Fernando no reeduca sempre! Que venha "A Paixão Segundo GH". Feliz 2023!