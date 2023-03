Demolidor amplia seu território, nas bancas, via Panini, e nos streamings

A edição n. 9 da HQ nacional do Demolidor chega por aqui em abril, com a promessa de renovar a saga do vigilante - Reproduções @Panini Comics

RODRIGO FONSECA Em meio ao fuxico acerca da venda (ou não) da Marvel pela Disney, Charlie Cox parece ter já assegurado seu regresso às séries solo com a promessa "Daredevil: Born Again" para 2024, o que marca a volta do ator ao papel do Demolidor, visto recentemente no hilário "Mulher-Hulk: Defensora de Heróis" e no longa "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". Cox viverá Matthew Murdock ainda em "Echo" e "O Ano Do Calouro", dois seriados marvetes. Paralelamente, o filme em que Ben Affleck viveu Murdcok está completando 20 anos e ganha espaço na grade da Star Plus, com Colin Farrell vivendo o Mercenário e Jennifer Garner interpretando Elektra. É uma iguaria que ainda surpreende pela força de suas sequências de luta pela gaiata atuação de Affleck, cujo tônus trágico é amplificado na dublagem de Alexandre Moreno. O dublador de Cox aqui é Philippe Maia. O que conta, em meio à ebulição audiovisual do super-herói criado em abril de 1964, por Bill Everett e Stan Lee, é a nova linha de HQs com suas aventures que tá a um passo de chegar ao Brasil, via Panini Comics. Nestes três primeiros meses de 2023, a editora já meteu um golaço com o encadernado "Justiceiro - O Primeiro Sacramento de Frank" e vai meter mais um com o especial "Batman/Superman: Cavaleiros Das Trevas De Aço". Mas a boa do momento da editora - e que pode ser seu maior acerto do ano - é a chegada na fase mais recente do Demolidor, pilotada por uma junta artística formada por Alex Maleev, Chip Zdarsky, Marco Checchetto e Rafael De Latorre. Nessa fase, Elektra anda usando o manto do vigilante cego, que foi dado como morto, mas ele regressa disposto a exterminar a organização criminosa milenar chamada Tentáculo. O problema é que o dois, amantes de longa data, vão se estranhar em relação ao posicionamento que cada um vai tomar nessa guerra. Fora isso, a comunidade dos super-heróis vai chiar também em relação aos caminhos que a Cozinha do Inferno, o lar do mascarado, está tomando, sob a proteção de seus punhos, cada vez mais carregados de dilemas existenciais.

Este mês, tem um encadernado de luxo que a Panini dedicou ao personagem esculpido por Stan Lee e Bill Everett nos anos 1960: "Demolidor e os Paladinos Marvel: Fugindo do Mundo". Tá à venda também o clássico "A Bullet For Punisher", lançado aqui no n.10 da revista "A Saga do Demolidor". Vale incluir no bonde o encadernadão de "Fim dos Dias", escrito por Brian Michael Bendis, narrando um momento trágico na vida do herói. Ainda na triagem do universo Marvel no Brasil, a Panini deve estar soltando nas bancas de SP e do RJ por esses dias o esperadíssimo "Capitão América: Steve Rogers", com 288 páginas cheias de adrenalina, aplicada por um time de criadores composto por Javier Pina, Jesus Saiz, Miguel Angel Sepulveda e Nick Spencer. Em sua trama, após uma onda de caos nos EUA, Steve Rogers, o Sentinela da Liberdade original, volta à ação. Com um novo escudo, uma nova equipe e uma nova missão, um Steve Rogers rejuvenescido volta a carregar o escudo de Capitão América - mas ele não é o único que está de volta. A facção terrorista Hydra começa a se reerguer aos poucos, mais forte que nunca, e, para confrontá-la, Rogers vai precisar enfrentar fantasmas de seu passado - além de lidar com o julgamento da agente Maria Hill por seus crimes. É HQ das boas.