'Desapega!' do que for, menos do cinema

O diretor Hsu Chen e o elenco (Maisa, Glória Pires e Marcos Pasquim) do hilário "Desapega!" posam pra fotos na coletiva de lançamento em São Paulo - Crédito: Priscilla Nunes Costa Foto: Estadão

Rodrigo Fonseca Uma das razões que tornam "Desapega!" um programão pr'este fim de semana, em circuito, é a suavidade do namoro entre Rita (Glória Pires) e Otávio (Marcos Pasquim), numa pincelada de delicadeza que demonstra a autoralidade de Hsu Chien como cineasta. Estamos falando de um filme feito pra rir - e muito - com base numa abordagem respeitosa da compulsão sem freios pelo consumo. Hsu se identifica e se assume como consumidor desenfreado, o que lhe dá um lugar de fala (e de inclusão) para tratar do tema. Sem descuidar dele um só segundo, e sem abrir mão do foco na relação mãe e filha entre Rita e sua cria, Duda (papel defendido com exuberância por Maisa), Hsu consegue ter a habilidade de construir um clima de RomCom em uma narrativa idealizada para ser um ímã de gargalhadas. Essa vem sendo a marca dele nas neochanchadas desde "Quem Vai Ficar Com Mário?" (2021), hoje na Amazon Prime. Atento à ausência que cada pessoa tem em sua alma, ele nos conta histórias agridoces sobre as formas que buscamos para preencher nossos vazios. Formas quase sempre abiloladas. Numa das sequências mais hilárias (e inteligentes) criadas pelo cinema brasileiro nas últimas décadas, "Desapega!" arranca risada (e provoca nervoso) ao mostrar Rita, líder de um grupo de apoio a compradores feéricos, tendo que negociar com uma impaciente caixa de supermercado (Luana Martau) quais dos vários (e desnecessários) cosméticos em seu carrinho devem ser deixado de lado. Livrar-se deles é a forma de ela amortizar sua desenfreada sanha por comprar. É uma sanha que cresce quando ela descobre que seu xodó, Duda, um talento na fotografia, ganhou uma bolsa de estudos para fazer um curso em Chicago. O ninho de Rita está prestes a se esvaziar. Pra complicar, ela acaba de engatar um namoro com um sujeito que é tudibão, Otávio (Marcos Pasquim), com a exceção do fato de ser tão compulsivo quanto ela.

Rita em seu processo consumista Foto: Estadão

Apoiado numa fotografia apolínea de Vinícius Brum, quente nas horas mais afetuosas e morna nos minutos de bonança, Hsu Chen (seu nome pronuncia-se Xú Xen), um chinês nascido em Taiwan e radicado no Rio de Janeiro, constrói uma geografia de afetos alquebrados, num esforço de mapear carências e suas potenciais soluções. O filme nasceu de um argumento do próprio Hsu e ganhou um roteiro divertido das mãos de Leandro Matos, escrito com a colaboração de Bruna Boeing, Victor Michels e Tiago Lima Cunha. O script contou ainda com uns pitacos e umas mexidas com a grife de Glória. Hoje, ela anda cada vez mais interessada em participar dos filmes nos quais atua de maneira mais dinâmica, também na escrita e na produção. Em cena, seu desempenho é luminoso. Sempre é! A diferença aqui é maneira como ela adocica a figura de Rita, construindo um idílio charmoso com o personagem de Pasquim. Parece Meg Ryan. E Pasquim funciona bem como Tom Hanks subtropical. Brilham no elenco de "Desapega!" os bambas do elenco fetiche de Hsu: Marina Trindade, Bruna Ciocca e Digão Ribeiro. Essa turma ajuda seu realizador a construir uma "Sessão da Tarde" sabor Nora Ephron repleta de referências cinéfilas que faz a gente pensar sobre os amores que se vão, sobre os amores que se eternizam e sobre a importância das parcerias, na vida filial, no dia a dia de namoradas /es /os, no cinema.