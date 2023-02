Dez anos de 'Instinto Materno', um cult da Primavera Romena laureado em Berlim

Rica, Cornelia (Luminita Gheorghiu) fará de tudo pra salvar o filho da cadeia em "Instinto Materno" Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Terça é o dia do anúncio oficial dos concorrentes ao Oscar 2023, mas, um dia antes, na manhã de segunda, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian vão anunciar os indicados ao Urso de Ouro da edição n. 73 do Festival de Berlim, agendada de 16 a 26 de fevereiro, quando um novo exercício autoral do romeno Cãlin Peter Netzer deve entrar no páreo. Há dez anos, ele ganhou o troféu mais cobiçado do evento com o rascante "Instinto Materno" ("Pozitia Copilului", também chamado "Child's Pose"). Recebeu ainda o Prêmio da Crítica. Voltou ao concurso na Berlinale, em 2017, com "Ana, Meu Amor", que conquistou a Láurea de Melhor Contribuição Artística, pra sua montagem. Seu primeiro sucesso, de 2013, pode ser encontrado agora no Brasil no streaming, no Reserva Imovision. Netzer faz uma ácida reflexão sobre a discrepância (financeira, mas, também, ética) de classes. Na trama, a endinheirada Cornelia (Luminita Gheorghiu) vai usar todos os recursos que tem, alguns ilícitos, pra evitar que o filho seja indiciado (e preso) por homicídio, após ter cometido um acidente. "Instinto Materno" integra o movimento chamado Primavera Romena".

Foto: Estadão

Em 2005, "A Morte do Sr. Lazarescu", de Cristi Puiu, abriu os olhos do mundo para a realidade da Romênia, que começou o século XXI filmando num sistema simbólico muito peculiar, compartilhado por outras vozes autorais de prestígio, como Cristian Mungiu, ao revelar, numa abordagem quase naturalista, o garrote de um estado corrupto no pescoço de toda uma geração. Este método supõe o uso de uma estética desdramatizada (com poucas ações), em locações reais, filmadas com um olhar próximo do documentário, onde as tramas são sempre mote para que se aborde a decadência política (e moral) daquela nação a partir dos escombros sociais deixados como herança pelo Comunismo. Isso sempre é arejado por um humor dos mais cáusticos. Desse projeto estético nasceram filmes de culto como "4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias", vencedor da Palma de Ouro em 2007; "California Dreamin'", de Cristian Nemescu; "O Tesouro" (2015), de Corneliu Porumboiu; e "Sieranevada", de Puiu. "Instinto Materno" é mais um exemplar desse cinema que exuma as cicatrizes nacionais para ficar para a posteridade no planisfério da imagem.