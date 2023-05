Dia de graças pro Brasil em Cannes

Apoiado numa montagem impecável, "Levante" é o favorito da Semana da Critica - Fotos: REZO FILMS

Rodrigo Fonseca Dois dias depois de uma triunfante passagem de Karim Aïnouz por Cannes com sua mistura de "Game of Thrones" com "Ligações Perigosas" chamada "Firebrand", o Brasil volta a viver um dia de alegrias no elenco. O visualmente exuberante "A Flor do Buriti', da paulista Renée Nader Messora e do lisboeta João Salaviza, encantou a Croisette ao desbravar a cultura dos povos Kraô, oferecendo espaço e respeito para que indígenas criem sua autoficção. Renée assina a bela fotografia do longa, que estabelece uma ponte histórica com o filme anterior da dupla, "Chuva É Cantoria Na Aldeia Das Almas", laureado com o Prêmio do Júri na mostra Un Certain Regard de 2018. Espera-se destino similar para esse regresso do par ao universo das populações originárias. Na Semana da Crítica, o inquieto (e inquietante) "Levante", editado com a fluidez de um trem-bala (pela sempre impecável Eva Randolph), impõe-se como o mais forte candidato a prêmio da sexagenária seção paralela à disputa pela Palma de Ouro. Lillah Halla assina a direção, apoiada na força da atriz Ayomi Domenica Dias. É uma trama sobre os dilemas morais mais medievais do país, dissecados a partir do processo de uma jovem atleta que engravida sem desejar. Ainda hoje, na mostra La Cinéf, dedicada a curtas de escolas de cinema, um filme egresso da FAAP, "Solos", de Pedro Vagas, vai ser visto por seu júri, chefiado pela diretora húngara Ildikó Enyedi. É a história de um operário acossado por um barulho. Na competição oficial pela Palma, "Fallen Leaves", do finlandês Aki Kurismäki, impõe-se como favorito.