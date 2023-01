'Dignidade' leva lirismo de guerra aos palcos

Os "amigos" Francisco (Thelmo Fernandes) e Alex (Claudio Gabriel) na peça de Ignasi Vidal, encenada por Daniel Dias da Silva - @fotos de Rafael Blasi

Rodrigo Fonseca Vítima do franquismo, o poeta Miguel Hernández (1910-1942), aríete da chamada "lírica de guerra" na literatura ibérica, dizia que "dois tipos de mãos se enfrentam na vida, saltando e fluindo para a luz ferida, com golpes, com garras" em prol daquilo que seu conterrâneo, Ignasi Vidal, um dramaturgo de 49 anos, chama de "Dignidade". Esse é o nome de uma das onze peças escritas pelo barcelonense, cujo olhar (universal) sobre uma Espanha que levou Miguel à morte se encontra hoje nos palcos cariocas, no Sesc Copacabana. Dele, Daniel Dias da Silva (o ator e encenador que montou um doce musical sobre Charles Aznavour com Sylvia Bandeira e Mauricio Baduh) toma emprestado um ensaio sobre a arte de ser digno. Ensaio esse que se estabelece numa relação política onde amizade e riqueza são termos opostos. Num momento de apogeu de sua trajetória como diretor (vide o recente "Marilyn - Por Trás Do Espelho"), Daniel põe duas bestas-feras das artes cênicas - Thelmo Fernandes e Claudio Gabriel - para brigarem sob a ribalta, à luz da inquietude trazida pelo capitalismo. Para entender o que há de se passar no Sesc Copacabana de sexta até domingo, às 20h, nos dois últimos dias dessa montagem, é importante que se mergulhe na origem da estética de Vidal. Ele é conhecido pelos textos "El Plan" (2007) ou "Memoria O Desierto" (2014). E essa gênese de seu teatro parte da arte de resistência lá da era da Guerra Civil Espanhola, como a poesia de Hernández, que escreveu, nos anos 1930:"Não vai cessar este raio que me habita/ o coração de bestas exasperadas/e de forjas e ferreiros furiosos/ onde o metal mais legal murcha?/ Essa teimosa estalactite não vai parar/ cultivar seus cabelos duros/ como espadas e fogueiras rígidas/ para o meu coração que geme e grita?". É essa pergunta que alimenta a peça "Dignidade", que mais parece um filme (falado) de Costa-Gavras, como "O Corte" (2005) ou "Le Capital" (2012). A delicada cenografia de Natália Lana, que tem seu viço e sua precisão galvanizados pela iluminação apolínea de Vilmar Olos, ajuda a acomodar a plateia para um inventário de cicatrizes morais, num ambiente partidário. Sós em uma sala, na sede de um importante partido político, às vésperas da convenção que decidirá o nome a concorrer à presidência nas próximas eleições, Francisco (vivido por um Thelmo de voz plúmbea, sábio e reflexivo) e Alex (encarnado por um Claudio mefistofélico) terão a conversa mais feroz de sua histórica parceria.

Líder desse tal partido, Francisco é um professor que deu uma pausa no magistério a fim de fazer jus ao promissor projeto de governo que seus colegas de luta vislumbraram nele. Seu braço direito, Alex, era um sintagma de competência, capaz de viabilizar as ambições de sua organização - e de seu amigo. Mas, como escreveu o dramaturgo Jean Anouilh (1910-1987), "existe o amor, é claro, e existe a vida, sua inimiga". E a vida, por vezes, tem preço. Por isso, depois de anos caminhando juntos, Francisco e Alex vão se enfrentar na arena da sinceridade, uma vez que um rombo nas contas da campanha pode arrasar a reputação de um projeto de país democrático e o honesto. É Espanha, porém, mais Brasil do que isso, na perspectiva do quanto ruímos pós-Golpe (de 2016), impossível. Neste momento em que o país está prestes a retomar os trilhos da esperança, sob uma nova liderança democrática, "Dignidade" empresta som e fúria ao pesadelo da polarização, da intolerância, da traição, dissecando a palavra "amigo" - um signo de transcendência - com o bisturi do assombro e da indignação. Vidal dá ao teatro um furioso estudo poético sobre a maldade, que Thelmo e Claudio transformam numa catarse coletiva, capaz de iluminar, não de entorpecer. Nesse processo, Dias da Silva avança mais uma casa no tabuleiro da evolução, firmando-se como um dos mais corajosos (e plurais) encenadores do Rio de Janeiro.

p.s.: Numa (re)leitura necessária e prazerosa, "O Livro dos Mortos: Uma Autobiografia Hipnagógica" (Cia das Letras), de Lourenço Mutarelli, revela-se uma das experiências narrativas mais radicais do ano, na literatura, apresentando-se como autópsia em corpo vivo do viver e do desmorrer. Ninguém sabe desmorrer, em nossa prosa, como faz o autor de "O Cheiro do Ralo". No livro, Pompeu Porfírio Júnior ganha a vida contando histórias: as pessoas lhe pagam para que sente ao lado delas e conte o que viveu. Como um intermediário-inventor, Pompeu arquiteta mundos para que elas os habitem. Ali, se apaixonam, se decepcionam, gozam e sofrem. Contudo, Pompeu tem seus demônios. Ao fazer o exorcismo desses espectros zombeteiros, Mutarelli faz uma afirmação da vida, passando do pop ao erudito, agarrando-se a se lirismo on the rocks.