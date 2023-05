.Doc sobre Nelson pode comover Cannes

O cartaz oficial do longa de Ivelise Ferreira e Aída Marques que será exibido na Croisette na sexta - Fotos: @Acervo do Festival de Cannes

Rodrigo Fonseca Quem abre os trabalhos de Cannes, na 76. edição de seu festival anual, que começa nesta terça-feira, é a diretora e atriz MaÏwenn, pilotando a volta de Johnny Depp às telas em "Jeanne du Barry", inaugurando uma seleção plural, com 21 longas em disputa pela Palma de Ouro, na qual o mestre brasileiro Nelson Pereira dos Santos (1928-2018) vai ganhar uma homenagem póstuma. Onze anos depois da emocionante projeção de "A Música Segundo Tom Jobim" (2012) na Croisette, em sua estreia mundial, o mais prestigiado festival do planeta volta a tecer loas para o "pai do cinema moderno no Brasil". Agora é na seção Cannes Classics. Está agendada para sexta-feira a sessão de "Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema", um longa-metragem dirigido por Aída Marques (professora da UFF e cineasta) e Ivelise Ferreira, produtora e viúva de realizador. O projeto foi anunciado pela primeira vez em 2020, em plena pandemia, referindo-se a uma narrativa com base em entrevistas deixadas pelo diretor de "Rio 40 Graus" (1955) ao longo de sua carreira, numa cartografia das resiliências culturais do país. Ivelise zelou amorosamente pelo cineasta e cuidou da preservação de seu legado, assim como os herdeiros do diretor. Ela e Aída reuniram entrevistas dadas por Nelson ao longo de sua carreira como cineasta (ele dirigiu longas de 1955 a 2013 e trabalhava em novos projetos quando morreu), resgatando depoimentos que traduzem seu projeto de nação. Nelson foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL), como Imortal, levando reflexões sobre o audiovisual para a instituição. Há pérolas de Nelson espalhadas pelos streamings, que revelam sua importância pra invenção de um cinema moderno no Brasil. No Globoplay, é possível encontrar "Rio 40 Graus", que renovou a forma de se falar em inclusão, em nossas telas, em 1955, misturando sociologia e poesia. Há outros três títulos do realizador por lá: "Rio Zona Norte" (1957), com a magistral atuação de Grande Otelo; "Vidas Secas" (laureado em Cannes, em 1964, com o Prêmio Humanitário da Organisation Catholique Internationale du Cinéma et de l'Audiovisuel); e "Memórias do Cárcere" (Prêmio da Crítica também da Croisette, em 1984). Lá está ainda o excepcional "Tenda dos Milagres", indicado ao Urso de Ouro da Berlinale, em 1977, e laureado com o troféu Candango de Melhor Filme e Melhor Direção. Na Amazon Prime, É possível encontrar "Boca de Ouro" (1963), uma releitura de Pereira dos Santos para a saga de Nelson Rodrigues (1912-1980) sobre o D. Corleone de Madureira, com Jece Valadão (1930-2006) no papel central. Na mesma plataforma, é possível ver o thriller "Brasília 18%" (2006), com Carlos Alberto Riccelli. Quem sabe agora, com a movimentação de Cannes, alguma editora não se anima a editar uma antologia dos roteiros de Nelson, entre eles os não filmados, como seu projeto sobre o poeta Castro Alves. Havia ainda um projeto do realizador sobre a Guerra do Paraguai.