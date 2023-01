É dia de Batman no CCBB-RJ

Batman na versão de 1989, protagonizada por Michael Keaton

Rodrigo Fonseca São tempos de Batman, mais do que nunca, na cultura pop. Hoje, no Rio de Janeiro, a tarde é plena para o Morcegão, a começar pelo debate imperdível que o crítico, escritor e cineasta Mario Abbade - realizador do premiado "Ivan, O TerrirVel" - vai ministrar a partir das 13h30 no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Ele vai participar da retrospectiva "O Cinema de Tim Burton" para falar da adaptação que o cineasta americano fez das HQs criadas por Bob Kane e Bill Finger em 1939. Na sequência, a mostra carioca, idealizada pelo produtor e curador Breno Lira Gomes, exibe as duas aclamadas incursões de Burton por Gotham: "Batman" (1989), às 15h30, e "Batman, o Retorno" (1992), às 18h. Ambos foram protagonizados por Michael Keaton, que foi dublado aqui pelo genial Nilton Valério. Nas décadas de 1980 e 90, Abbade foi um dos mais ativos pesquisadores dos gibis de Kane e dos demais autores e desenhistas que passaram pelas revistas do quiróptero da DC Comics. A partir dos anos 2000, ele estabeleceu seu prestígio na crítica, como resenhista, professor e presidente da ACCRJ, sempre numa análise rígida dos códigos audiovisuais da sociologia brasileira. O filme que fez sobre Neville D'Almeida, em 2018, deu a ele os holofotes do Festival de Roterdã e do É Tudo Verdade, conduzindo seu olhar por outras latitudes, agora mais fincadas no real e na obra de diretores autorais. Faz todo sentido que ele vá analisar Tim Burton. Essa análise une o Abbade da Era Ploc com o Abbade realizador. Duas pontas de uma cabeça inflamada de sabedoria e de lucidez. E dá-lhe Batman, que segue firme e forte na HBO Max, em sua mais recente aventura cinematográfica, com Robert Pattinson no papel do jovem Bruce Wayne. Mas, fora da seara da streamiguesfera e da telona, o herói tem andado onipresente também, nas bancas, nas gibiterias e no site da editora Panini Comics.

Já em pré-venda na Panini, "Batman: A Hora Da Morte" nº1 abre alas para as novidades do mercado quadrinhófilo de super-heróis de 2023, de olhos atentos ao prestígio que o Homem-Morcego renovou, em 2022, depois do fenômeno comercial do filme com Pattinson. Aliás, de carona na trama do longa-metragem - dirigido por Matt Reeves, essa HQ da DC, já de malas prontas para chegar ao Brasil, narra um golpe de três criminosos - a Mulher-Gato, o Charada e o Pinguim - contra um Cavaleiro das Trevas ainda iniciante, esforçando-se para preservar um artefato misterioso nos cofres de Gotham. É um bom roteiro de Tom King, com arte de David Marquez. Ao mesmo tempo, a Panini edita aqui a luta do herói com o Exterminador (Slade Wilson) na saga "Guerra das Sombras". Ainda em janeiro, sai "Batman: O Cavaleiro", um especial também centrado na gênese do guardião de Gotham, com roteiro de Chip Zdarsky e desenho do ilustrador Carmine Di Giandomenico. Essa leva demonstra uma sintonia com uma corrida da indústria do cinema para saber quem vai enfrentar Pattinson em "The Batman", já agendado para 2025. Especula-se que o Sr. Frio seja o vilão. O papel deve ser confiado a Mark Stong, que viveu o Dr. Silvana em "Shazam!" (2019). No passado, o cientista que usa armas congelantes foi vivido por Arnold Schwarzenegger. Outras opções para combater o Batman na telona: Bane, a Corte das Corujas, o Crocodilo (já visto em "Esquadrão Suicida") e Silêncio, um antigo amigo de infância de Wayne, de rosto enfaixado e pistolas na cintura, que vem sendo associado ao ator Nicolas Hoult (de "Tolkien").

Paralelamente, a DC +Warner Bros. + HBO segue confeccionando "Joker: Folie à Deux" para 2024. É esse o título da sequência de "Coringa" (Leão de Ouro de 2019), com direção de Todd Philipps, mantendo Joaquin Phoenix no papel título, sendo acompanhado por Lady Gaga, nas vestes de Arlequina. Fora isso, Ben Affleck vai ser visto novamente como Batman na sequência de "Aquaman" (2018), esperada para o Natal, e Michael Keaton será o Cruzado de Gotham em "Flashpoint". Aliás, ele aparecerá ainda no engavetado "Batgirl", que pode (e deve) ser lançado a qualquer momento, assim que Warner escutar o clamor dos fãs. Vai ter Batman ainda na série "Gotham Knights" da CW Network. Ainda sobre quadrinhos, não perca a edição número 2 do encadernado "Robin", já à venda.

p.s.: Antes da palestra de Abbaade, o CCBB exibe, às 11h, "Dumbo" (2019). No domingo, é dia de rever "A Fantástica Fábrica de Chocolate", lançada por Burton em 2005. O cineasta hoje deita e rola na fama com o êxito de "Wandinha" (Wednesday"), na Netflix.