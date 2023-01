'Eduardo e Mônica' agora vai brilhar na TV aberta, no bonde cinéfilo da Globo

Um dos maiores sucessos nacionais de 2022, "Eduardo e Mônica" vai integrar o pacotão de filmes da Globo para este ano

Rodrigo Fonseca Ao anunciar seu pacotão batuta de filmes pra 2023, oxigenando a "Tela Quente", a "Sessão da Tarde" e o "Supercine", a TV Globo trouxe muita Marvel ("X-Men: Fenix Negra" e "Vingadores: Ultimato"), belezuras da Disney ("Detona Ralph"), narrativas antirracistas ("Queen & Slim"), o atual marco do cinema de ação ("John Wick: Parabellum") e alguns bons títulos brasileiros, entre os quais vale um especial destaque para "Eduardo e Mônica". Não se sabe o dia de sua projeção na TV aberta, mas só sua inclusão na lista das promessas do Plim-Plim já deixa muitos corações a palpitar. Em cartaz no menu do Globoplay, o longa-metragem foi uma das maiores bilheterias nacionais de 2022 e entrou na lista de Melhores do Ano Passado de vários críticos. Rodado em 2018, no coração político do país, "Eduardo e Mônica" é uma felicíssima tradução cinematográfica do cancioneiro de Renato Russo em forma de suspiros e xêros no pescoço. É a mistura romântica entre um moleque de 16 anos - fã de jogo de botão e de telenovela - e uma universitária na raia dos 20 anos - com tinta no cabelo e Manuel Bandeira nas ideias. Eduardo é vivido por um encantado Gabriel Leone, numa atuação arrebatadora; Mônica ganha a sabedoria de Alice Braga, que a encarna com elegância. No comando das carrapetas está o diretor René Sampaio, cria do Distrito Federal, e a produtora Bianca de Felippes, responsável por sucessos como "Carlota Joaquina" (1995). A produtora e o cineasta adaptaram o bardo da Legião Urbana em 2013, com "Faroeste Caboclo", sucesso de bilheteria (cerca de 1,5 milhão de ingressos vendidos) que bateu no peito do TIFF - Toronto Film Festival, em projeção em telas canadenses, amaciando miocárdios com a saga de João de Santo Cristo. O êxito no Canadá fez com que a parceria entre René e Bianca entrasse no radar dos eventos cinéfilos da América do Norte. Não por acaso, o elogio ao querer que a dupla se preara para lançar pediu passagem e aplausos no Festival Internacional de Miami, em março de 2020, antes do primeiro lockdown ser declarado. Na ocasião, palpitações, planos descabelados, promessas de "pra sempre" e beijos que paralisam o balanço das horas contagiaram plateias na Flórida, confirmando a infalível vocação para desbravar fronteiras do trinômio Renê + Bianca + Russo. No filme, Gabriel Leone (astro da série "Dom", da Amazon Prime, no papel do Bandido Gato, Pedro Dom) constrói Eduardo valorizando a inquietude de um rapaz criado pelo avô (Otávio Augusto) numa vila militar do DF. Já Mônica (Alice, em pleno domínio de seu ferramental dramático) se apresenta como um signo de transgressão potencial. Qual na letra de Russo, no qual ela "gostava do Bandeira e do Bauhaus/ De Van Gogh e dos Mutantes/ De Caetano e de Rimbaud", a moça cursa Medicina e fala Alemão. "A canção do Renato fala de aceitação, da superação das diferenças, da possibilidade de olhar o outro sem barreiras. Amar é saber respeitar o outro", definiu Alice ao P de Pop, durante as filmagens, que contaram com o diretor de fotografia Gustavo Hadba (de "O Grande Circo Místico"), hoje em fase de apogeu em seu domínio da luz.

Há uma linha narrativa de reflexão sobre amadurecimento no roteiro de "Eduardo e Mônica", que combina os talentos de Matheus Souza, Claudia Souto, Jessica Candal e Michele Frantz em seus créditos. Para a concepção da cenografia, o diretor de arte Tiago Marques respeitou o realismo, sobretudo numa vila militar cheia de gibis dos anos 1980 (como "Heróis da TV") mas trafegou (entre suas inspirações) nas franjas de dois diretores franceses: Michel Gondry, de "Brilho eterno de uma mente sem lembranças" (2004), e Jean-Pierre Jeunet, de "O fabuloso destino de Amélie Poulain" (2001). Essa mistura dá todo um toque de rebeldia no universo por onde Mônica circula.

p.s.: Tem "Isto É Pelé" (1974), único longa que o produtor Luiz Carlos Barreto assina como produtor, na grade do Globoplay também.

p.s.2: Neste sábado, às 23h59, o SBT inclui em sua grade a série "Jack Ryan", com John Krasinski no papel do agente secreto criado por Tom Clancy.

p.s.3: Esta noite, às 20h30, o Estação NET Botafogo exibe "Lula, o Filho do Brasil", em tributo ao diretor Fábio Barreto (1957-2019). Carlos Alberto Mattos, decano da crítica no país, vai guiar o debate com integrantes da equipe do longa, estrelado por Rui Ricardo Diaz.