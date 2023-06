'Eu sempre soube...' da força de Rosane Gofman nos palcos... o Brasil também

Rosane Gofman entra em erupção em "Eu Sempre Soube..." - Foto: Literando Editora

RODRIGO FONSECA Das muitas coisas boas que a gente lembra de "Tieta", novela exibida pela Globo de 1989 a 90, Cinira é uma das personagens que mais ficaram na lembrança. Ela venceu as brigas como o tempo graças à habilidade que sua boa intérprete, Rosane Gofman, teve (e tem) ao saber unir humor, peçonha, fragilidade e argúcia numa forma de dar voz aos fatos do mundo. É difícil pensar numa outra atriz (do seu quilate), com tamanha experiência e carisma, que tenha (com inteligência) construído pra si uma persona. Rosane construiu. Basta ver seu viço como a Nicoletta de "Orgulho e Paixão". Basta lembrarmos da Ellen de "A Dona do Pedaço". São todas Ciniras, à sua maneira. Agora... mais potente do que ver uma estrela criar um módulo de operação onde possa ser "autoral" em suas criações, ou seja, imprimir uma marca indelével sua, é ver essa atriz ser capaz de espatifar essa persona em prol daquilo que o Teatro - aquele que se escreve sempre em maiúsculo, com T - exige: processo. É o que Rosane faz em "Eu Sempre Soube...", uma das peças mais necessárias das artes cênicas latino-americanas, sobretudo em tempos em que o ódio usa uma bandeira nacional como seu símbolo. Marcio Azevedo, seu autor e diretor, volta com o espetáculo, que já colecionou quilos de elogios, para o palco super intimista (e super confortável) do Gláucio Gil, um dos aparelhos mais eficientes - em repertório - do coletivo de casas teatrais do RJ. A Cinira tá lá, também, dando o ar de sua graça, em trechos em que Rosane entra em erupção e a lava de sua ironia inata nos alumbra. Mas há um instinto maternal universal ali. Um instinto que vai além de qualquer encenação e que transcende o plano cênico e se materializa na umidade em seus olhos, numa composição de sons, de fúrias e de entrega visceral. É um trabalho que só uma atriz no apogeu de seu talento - plena no uso de seu ferramental cênico - consegue oferecer. Transformada num livro (de aquisição obrigatória por qualquer espectador reverente à jira teatral), a peça de Marcio Azevedo se estrutura a partir de depoimentos de dezenas de mães (98, pra ser preciso) que têm ou tiveram filhes homossexuais e tiveram que lidar com o ranço da homofobia e da transfobia. Rosane entra em cena já festiva, não com a persona que já conhecemos ou com as fragmentações dessa identidade, mas, sim, como "cavalo" de uma entidade bem distinta do que já fez: a jornalista Majô Gonçalo. Sob uma luz dionisíaca, Majô lê (mas num tipo de leitura criativa de que só uma esgrimista do verbo como Rosane é capaz) cartas de mães que enfrentaram a violência para proteger suas crias ou viram a chinela da intolerância cantar alto demais sobre a carne de suas crianças. Ao fim da leitura, aquele talk show sobre escolhas, certezas e resiliências parece encerrado. Mas Majô, obsedada pelo desejo de dar à luz as mágoas que acumulou, volta em cena pra contar uma última história: a sua, com o filho que se assume silenciosamente, saindo do armário com cautela. "Toda a vez que um gay é espancado, toda a sociedade é espancada com ele", diz, a dado momento, fazendo a genealogia do afeto que constrói com sua prole, e com o namorado altão dele. É um inventário de cicatrizes, de batalhas, de angústias, de Ciniras. Uma peça pra ser guardada no lado esquerdo do peito, que consagra não apenas a plenitude de La Gofman, como o amadurecimento de Azevedo entre os dramaturgos que apostam na inclusão. Tem sessão do espetáculo no Gláucio Gil nos dias 13, 20 e 27 de junho.