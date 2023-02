Excelência lusa de João Canijo em Berlim

Foto:

Rodrigo Fonseca A julgar pelo zunzunzum que se espalha em ondas curtas, pela capital alemã, no menu Curtas IV, oferecido pela primeira vez na sala Cubix, em Alaxanderplatz, na terça, com repeteco na quinta, na sala Titania, tem tudo pra dar Brasil na cabeça, na competição oficial da Berlinale, na seção Shorts, com "As Miçangas", de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor. O bom desempenho de Pâmela Germano e Tícia Ferraz, numa trama de sororidade, ecoa no timbre da excelência do evento. Mas a língua portuguesa pode sair consagrada ainda, via Lisboa, em duas outras mostras do festival alemão, cuja premiação será anunciada amanhã. Na competição oficial de longas tem "Mal Viver" e, na seleção competitiva Encontros, tem "Viver Mal". O nome é parecido e o realizador é o mesmo, o engenhoso João Canijo (de "Noite escura"). O conceito se combina: construir um díptico em torno da rotina de um hotel luso, estudando sua fauna de tipos. Um elenco de atrizes em estado de graça, ao lado de um inspiradíssimo astro (Nuno Lopes, brilhante em cena), serve de combustível para o projeto, que é um experimento dos mais vigorosos no Velho Mundo. Em "Mal Viver", fortíssimo na disputa o Urso de Ouro (favorito à láurea de Melhor Direção), a tal hospedaria que serve de arena para mil conflitos nos é apresentada pela perspectiva de suas donas e de suas funcionárias, com destaque para a atuação de Rita Blanco e Anabela Moreira. Já no longa escalado para a Encounters, Canijo olha aquele mundo sob a ótica de hóspedes, na triagem de depressões das mais variadas, incluindo um casal de namoradas que lida com uma sogra infeliz. É um dos filmes mais maduros de Portugal na cena dos festivais europeus. Nossos patrícios têm brilha do lá em anos recentes com "Cartas da Guerra" (2016), "Colo" (2017) e "Metamorfose dos Pássaros" (2020).

"Viver Mal" vasculha um hotel da ótica de suas hóspedes Foto:

Vai ter Berlinale até o dia 26, sendo que o Urso de Ouro e as demais láureas serão entregues pelo júri presidido pela atriz Kristen Stewart no sábado. O filme mais desafiador de todos os concorrentes já exibidos na competição germânica de 2023 é "Afire", de Christian Petzold, que é prata da casa. O diretor de "Undine" (2020) deu ao evento sua mais engenhosa estrutura de roteiro, ao narrar a relação de um jovem escritor com uma mulher misteriosa (a brilhante Paula Beer) numa casa de campo. É uma relação que mescla literatura e amor, num espetáculo narrativo repleto de lirismo.