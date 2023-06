Fandom, a nova onda de 'colecionáveis'

O titã Mutano é um dos heróis delineados como boneco na linha Fandom - Fotos: Líder

RODRIGO FONSECA Em sintonia fina com a estreia de "Indiana Jones e A Relíquia do Destino", na quinta que vem, uma nova linha de bonecos inspirada no arqueólogo imortalizado por Harrison Ford acaba de entrar em venda, ao mesmo tempo em que colecionáveis inspirados pelo Batman de Michael Keaton, ressuscitado em "The Flash", faz sucesso em lojas com Ri-Happy. Funkos inspirados em vigilantes mascarados e em astros do esporte, da música e do cinema também aquecem esse mercado pautado pelo ímpeto da coleção. Mercado esse que acaba de ser surpreendido pela chegada do Fandom Box, uma das linhas mais diversificadas de miniaturas de figuras pop, confeccionada sob a grife Líder Brinquedos. O leque deles é digo de aplausos: Harry Potter, Friends, Turma da Mônica Baby, Hello Kitty, Snoopy, Bob Esponja, Looney Tunes, Jovens Titãs e Scooby-doo. A fidelidade na semelhança de cada colecionável com quem o inspira é notável, vide a versão de Dumbledore, que evoca Michael Gambon de longe.

O Fandom de Albus Dumbledore carrega traços da fleuma de Michael Gambon, seu intérprete nas telas - Imagem da Líder Brinquedos

Fandom é o diminutivo da expressão em inglês fan kingdom, que, na tradução literal para o português, significa "reino dos fãs". Um fandom é um grupo de pessoas que são fãs de determinada coisa em comum, como um seriado de televisão, uma banda, um artista, uma saga de cinema, livros, entre outros elementos da cultura. "Estamos mirando nos bonecos colecionáveis, produzido 100% no Brasil, pois acreditamos que existe uma lacuna no mercado desse tipo de produto colecionável, pra gerar competitividade com marcas internacionais. Por termos essa consciência, estamos trabalhando para apresentar um produto com qualidade, preços acessíveis, e um diferencial competitivo que é uma caixa transparente e exclusiva, que vem com o Fandom para proteger, expor e valorizar a coleção", analisa Marcelo Silva, gerente de marketing da Lider Brinquedos. Num diálogo com as HQs, a Líder caprichou no Fandom do Titã Mutano, valorizando a linha juvenil de heróis da DC Comics. Estelar é outra figura que ganhou uma versão colecionável primorosa.