Faroeste de Almodóvar é arrebatador, e tem Caetano Veloso na trilha

"EXTRAÑA FORMA DE VIDA" ENCANTA CANNES - FOTO: EL DESEO

RODRIGO FONSECA Prestigiada por Catherine Deneuve e Xavier Dolan, a exibição de "Strange Way of Life" ("Extraña Forma de Vida") atesta o quanto Pedro Almodóvar pode ser gigante mesmo fora de seu habitat mais corriqueiro, o melodrama, num flerte em curta metragem com códigos do faroeste clássico. Em 31 minutos abertos pela voz de Caetano Veloso, o western queer do diretor de "Fale Com Ela" (2003) quebra qualquer sisudez da plateia ao mostrar - com delicadeza extrema - a paixão engasgada entre o vaqueiro Silva (o papel mais devastador de Pedro Pascal) e o xerife Jake (um Ethan Hawke com ares de Paul Newman). Após 25 anos, eles se reencontram numa trama idílica (mas doída) de 31 minutos, nas qual Almodóvar fala de querer, conflitos morais LGBTQIA+ e de resignação, sobretudo ao Tempo. É uma ode a um universo lapidado por John Ford, embora esteja bem mais próximo dos bangue-bangues psicanalíticos de Anthony Mann. Vale lembrar que "Strange Way of Life" vai ser lançado aqui pela MUBI.