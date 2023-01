França mobiliza o cinema mundial para recuperar a força de seu circuito exibidor

A deliciosa comédia romântica "Chronique d'une Liaison Passagère" soma 18 semana em cartaz em Paris, contrariando a onda de bilheterias mirradas na Europa

RODRIGO FONSECA Pátria natal do cinema, a França anda passando por momentos difíceis para restaurar a força de que desfrutava, em seus mercados exibidores, antes da pandemia, apoiando no carisma de suas estrelas e no prestígio de seus diretores para ver se mais filmes conseguem permanecer em circuito por tanto tampo quanto o ótimo "Crônica de uma Relação Passageira". Lá se vão 18 semanas desde que esta deliciosa narrativa de afetos, chamada "Chronique d'une Liaison Passagère" no original, não sai de cartaz. Emmanuel Mouret é seu diretor. Especialista nas fraturas do benquerer, o realizador de "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" (2020) joga nos gramados da comédia com desenvoltura de craque. O que ele arranca de Sandrine Kiberlain e Vincent Macaigne evoca Meg Ryan e Tom Hanks em "Sintonia de Amor" (1993). Taquicárdico e falador, o obstetra Simón, vivido por Macaigne, passa a arrastar um caminhão por uma mulher empoderada, mãe solteira e cheia de certezas chamada Charlotte, vivida por Kiberlain. Por ser casado, ele entra nesse romance cheio de neuras. Mas a balança amorosa penderá para direções inusitadas. Mouret é um dos diretores convocados para falar de sua obra num dos mais concorridos fóruns de debate sobre o futuro do audiovisual no planeta: o Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français. Realizado anualmente em Paris, em janeiro, o evento inicia sua edição de número 25 neste sábado e segue até o dia 17 a pensar estratégias para ampliar a venda de ingressos em um dos mais importantes mercados produtores e exibidores da Europa e de todo o mundo.

Sempre apoiada na diversidade de filões, a França frequentemente lançava, ano a ano, títulos que beiravam ou até superavam a marca de cinco milhões de pagantes, às vezes, até de 10.000.000. Em 2008, por exemplo, "Bienvenue chez les Ch'tis" (lançado aqui só em DVD como "A Riviera Não É Aqui"), de Dany Boon, tornou-se o maior fenômeno popular daquele país nas telas, ao vender 20.489.303 entradas. Três anos depois chegou "Intocáveis" ("Intouchables"), de Olivier Nakache e Eric Toledano, que somou 19.490.688 espectadores. Este ano, contudo, ainda como um reflexo da queda de frequência às salas, inerente à pandemia, o maior sucesso francês do ano é a terceira parte da franquia "Que Mal Eu Fiz A Deus", iniciada em 2014: "Qu'Est-ce Qu'On a Tous Fait Au Bon Dieu?", que vendeu 2.429.450 tíquetes. É um número expressivo pra vida pós primeiro surto da covid-19, mas comparando-se sua arrecadação à receita dos outros dois longas da cinessérie - o primeiro foi visto por 12,3 mil pagantes e o segundo, de 2019, por 6,6 mil pessoas -, seu faturamento ficou além do esperado. Para melhorar as cifras e fazer os exibidores de sua pátria sorrir de novo, a Unifrance - instituição que cuida da promoção internacional dos filmes feitos em Paris, Nice, Marselha e arredores - vai investir pesado em sua carteira de títulos, mobilizando as maiores empresas distribuidoras do planeta. Uma das apostas dos franceses para o ano é "L'Astronaute", dirigido e estrelado por Nicolas Guiraud. Nele, um engenheiro aeronáutico trabalha há anos em um projeto secreto: construir seu próprio foguete e fazer o primeiro voo espacial tripulado amador.