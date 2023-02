'Gully': uma pérola no garimpo Netflix

Foto: Estadão

Rodrigo Fonseca Sempre cabe uma boa surpresa na Netflix, de onde menos se espera, como é o caso de "Gully". Fui zapear atrás de "NARVIK" ("Kampen om Narvik", 2022), um épico bélico norueguês de Erik Skjoldbjærg, e encontrei essa joia americana, egressa do Festival de Tribeca de 2019. O P de Pop estava lá, na época, e viu o longa-metragem do iraniano radicado nos EUA Nabil Elderkin ser classificado pela crítica como "o 'Boyz n the hood' dos anos 2010". Detalhe: a fotografia magistral é do brasileiro Adriano Goldman. Em sua brutalidade e em sua inteligente conversação com a estética dos videogames, a produção esbanja candura, em sua reflexão sobre lealdade. O título é um aforisma indiano, que significa "rota estreita, caminho fechado". Calcado em uma febril aeróbica de câmera feita (com esmero) por Goldman, nos enquadramentos de Los Angeles, "Gully" é uma radiografia da vida em periferia a partir do amor que três amigos têm um pelo outro, acima de tudo. A violência acossa o trio, mas dá a eles uma catarse contra toda a exclusão que os cerca. Nicky (o ótimo Charlie Plummer) é o único branco dessa turma: vai ser pai, no auge de sua adolescência. Já Jessie (o rapper Jacob Latimore) é um fã de skate que lida com a cobrança de sua mãe (a sumida Robin Givens) acerca de sua vadiagem. Por fim, há Calvin (Kelvin Harrison Jr.), o mais atormentado deles, maculado por anos de abuso sexual nas mãos de um homem branco (John Corbett). Em maio a traumas, mágoas e o olhar quase angelical de um morador de rua (um inspiradíssimo Terrence Howard), os camaradas Calvin, Nicky e Jessie vão apelar para armas e drogas a fim de buscar a paz que nunca tiveram quando meninos. Amber Heard, a Mera de "Aquaman", que mobilizou a mídia numa batalha judicial contra Johnny Depp, faz uma participação no longa.

Sobre "NARVIK", que é um filmaço: Quando os escandinavos cismam em investir em filmes de gênero, eles são imbatíveis, como se nota nessa investida da Noruega nas histórias da II Guerra. A direção de Erik Skjoldbjærg é impecável. Sua trama se passa em abril de 1940, quando os olhos do mundo estão fixos em Narvik, uma cidade no norte norueguês que é fonte de minério de ferro para a máquina industrial de Hitler. Após dois meses de inverno, o früher sofre sua primeira derrota quando tropas inimigas se negam a entregar o local para os nazistas.