Homenagem a 'Silverado' na França ressuscita a carreira de Lawrence Kasdan

O diretor Lawrence Kasdan

Rodrigo Fonseca Saindo de um hiato de dez anos sem lançar longas, iniciado após a estreia do doce drama familiar "Querido Companheiro" (2012), Lawrence Kasdan tem um filme novo pra rodar e uma homenagem a receber na Cinemateca Francesa. Ganhador do Urso de Ouro de 1991 com o cult "Grand Canyon: Ansiedade de uma Geração", o cineasta de 73 anos está preparando os sets do thriller "November Road", baseado em romance de Lou Berney. Na trama, um mafioso acusado de envolvimento no assassinato de Kennedy é perseguido por um assassino de aluguel, nos EUA da década de 1960. Em paralelo à seu regresso, Kasdan vai ser homenageado na França, nesta sexta, com a exibição de seu faroeste pop "Silverado" (1985). Na trama, os irmãos Emmett (Scott Glenn) e Jake Kevin Costner, outrora amigo do peito do diretor, hoje seu desafeto) unem forças a dois pistoleiros: o conquistador Paden (Kevin Kline) e o silencioso Mal (Danny Glover) para debelar o crime em uma cidade corrupta. Antes de despontar como diretor, Kasdan foi roteirista de "O Império Contra-ataca" (1980) e "Os Caçadores da Arca Perdida" (1981).