'Inside', com Willem Dafoe: cult à vista

Foto:

RODRIGO FONSECA Eletrizante tanto em suas sequências de tensão quanto em sua reflexão sobre a essencialidade da arte, "Inside", do grego Vasilis Katsoupis, dispara na lista das atrações de maior badalação - e de maior potência comercial - desta Berlinale, com base no show de Willem Dafoe em cena. Até uns passinhos de "Macarena" ele ensaia, com direito a passar quase uma hora diante de nossos olhos construindo o que pode, na lógica de críticos de arte, ser chamado de "instalação". "A arte é um campo farto para que a gente se desoriente para se conectar com uma dimensão de mistério". "O roteiro de Vasilis era uma espécie de planta arquitetônica", disse Dafoe ao festival onde foi laureado com o Urso de Ouro Honorário em 2018. Numa de suas mais inspiradas atuações (e olha que são muitas), Dafoe encarna um ladrão especializado no roubo de obras de arte, Nemo, que fica trancado em um apartamento, sem chance de sair, depois que um crime dá errado. Confinado, Nemo vai enlouquecendo pouco a pouco, numa narrativa febril. Na coletiva de Berlim, o Estadão trouxe uma memoria de um dos mais aclamados papéis do astro: o alter ego de Hector Babenco no filme "Meu Amigo Hindu", que rendeu a ele o prêmio de Melhor Interpretação no Festival de Montreal. Em uma de suas últimas entrevistas, Babenco definiu Dafoe como "um arquiteto do silêncio". "Aceito as palavras de Babenco como um elogio, pois o que me interessa na ausência de palavras é a chance de evitarmos cair numa dimensão explicativa das situações", diz Dafoe. "É necessário usar uma receita diferente para preparar cada papel. Na arte, você não pode repetir os ingredientes". Vai ter Berlinale até 26 de fevereiro, sendo que o Urso de Ouro será decidido (e anunciado) pelo júri presidido pela atriz Kristen Stewart no sábado.