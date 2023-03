'John Wick: Baba Yaga' flui a 220 volts

Dublado no Brasil por Reynaldo Buzzoni desde os anos 1990, Keanu Reeves entra numa ação vertiginosa no arrebatador "John Wick: Baba Yaga", o quarto tomo da franquia milionária, aberta em 2014 - Fotos: Lionsgate / Courtesy Everett Collection

RODRIGO FONSECA Falta de ar é o primeiro sintoma que o contagiante "John Wick 4: Baba Yaga" provoca, nas muitas vezes em que testa a Lei da Gravidade, os princípios da resistência óssea na Ortopedia e o carisma cada vez mais ascendente de Keanu Charles Reeves, numa sucessão de peripécias cujo nível de adrenalina sobe sequência a sequência, sem uma "barriguinha" sequer em sua montagem. Da abertura - com um justiçamento praticado nas areias do deserto - até um desfecho com pinta (e ethos) de "Os Imperdoáveis" (1992), o thriller de Chad Stahelski goza de uma edição em ritmo de trem-bala. Edição essa ajustada pelo montador Nathan Orloff, sob os trilhos da exuberância visual assegurada pela fotografia de Dan Laustsen, até quando a direção abusa de chroma key e CGI (os cenários falsos preenchidos por efeitos visuais digitais). Em um dos picos da tensão - há muuuuuuitos - a trilha sonora de Tyler Bates e Joel J. Richard deixa berrar uma versão francesa de "Paint It Black", hit dos Rolling Stones que já tocava n'outro cult com Reeves, "O Advogado do Diabo", de 1997. Há uma familiaridade no ar, que nos remete ao passado glorioso de um dos atores mais amados de Hollywood, que pode ampliar as cifras das salas de projeção neste primeiro semestre, voltando a lotar cinemas. Essa familiaridade expõe ainda a marca autoral do astro no posto de produtor.

Foi meio por acaso - como tudo na vida desse canadense nascido há 58 anos no Líbano, filho de uma figurinista, influenciado a viver de Cinema pelo padrasto, o diretor Paul Aaron - que essa franquia nasceu. Há nove anos, ele tem ampliado seu prestígio - aberto na década de 1990 com "Caçadores de Emoção" - no papel do assassino de aluguel alinhado em seus ternos pretos. A cinessérie de Wick arrecadou US$ 584,5 milhões. Mas ela foi iniciada sem ambição, em 2014, com "De Volta Ao Jogo", um thriller de US$ 20 milhões - uma ninharia para o padrão de Hollywood - que foi produzido quando Reeves andava em fase de vacas magras. Mas seu resultado - US$ 86 milhões na venda de ingressos - jogou o eterno Neo de "Matrix" nas nuvens. Seu êxito veio da estética imposta por seu realizador, o então estreante na direção Chad Stahelski, um lutador de kickboxing que trabalhava (muito... e bem) como dublê. Ele teve como codiretor David Leitch, também dublê e produtor que lhe deu um apoio na criação de uma linguagem 100% cinemática. O termo ao lado é uma referência de movimento, termo conduzido por Stahelski de modo frenético, levando a ação a parâmetros dignos de um desenho do Papa-Léguas. O argumento é um fiapo, mas serve de vetor a cenas de combate de um grau de vertigem como nunca se viu.

Shamier Anderson brilha no papel do rastreador e assassino chamado Ninguém

Stahelski, que coordenou a equipe de dublês de sucessos como "Os Mercenários 2" (2012) e "Wolverine: Imortal" (2013), conta aqui com um requintadíssimo trabalho visual, favorecido por locações em Berlim e (sobretudo) em Paris, construindo um jogo de gato e rato no qual Wick tenta se vingar de seus ex-patrões e ex-colegas de Cúpula, uma liga dos assassinos de escopo global. No meio de sua vingança, o aristocrata chamado Marquês (vivido por Bill Skarsgård numa tenebrosa composição de personagem) resolve ajustar os erros da tal Cúpula, da qual é líder, contratando um antigo amigo de Wick, o artista marcial cego Caine (um Donnie Yen inspiradíssimo), para exterminá-lo. De quebra, ainda entra outro assassino, infalível no gatilho, o rastreador chamado Ninguém (Shamier Anderson, um poço de carisma). Há uma sequência nos Arcos do Triunfo e uma numa escadaria que sequestram nosso fôlego sem aceitar resgate. No Brasil, pelo que os trailers prometem, Reeves ganha a voz de seu mais impecável dublador: Reynaldo Buzzoni.