JULIETA, o Almodóvar que ninguém cita, está na grade da Netflix, e é um encanto

Adriana Ugarte vive a jovem Julieta do longa que concorreu à Palma de Ouro de 2016 - Créditos das fotos: EL DESEO/MANOLO PAVÓN/PATHÉ DISTRIBUTION

RODRIGO FONSECA Vai ter Almodóvar inédito em Cannes - o curta-metragem "Strange Way of Life", um faroeste LGBTQIA+ com Ethan Hawke e Pedro Pascal - e tem um longa-metragem recente dele - talvez o mais subestimado de sua obra, na grade da Netflix: "Julieta" (2016). Ninguém cita esse filme, mas ele é um exemplar do que de melhor existe no chamado "almodrama". Quem cunhou o termo foi o baiano Caetano Veloso, ao se referir à estética do cineasta espanhol. É digna de aplausos a atuação da madrilenha Adriana Ugarte no papel central. Não se trata de "mais um Almodóvar" e sim de um grande filme sobre o viver, nas desinências mais cotidianas do verbo. Há uma versão dublada no streaming que está um brinco, com Adriana Torres emprestando a voz a Ugarte. Sua personagem, a tal Julieta, é compartilhada, na idade mais madura, com a ótima Emma Suárez, dublada no Brasil por Lina Rossana. Quem conferir o longa vai estar diante de um exemplar a mais do que se chama de metamelodrama. O verbete é parte das pesquisas de dramaturgia feitas pelo professor José Carvalho, considerado o mais prestigiado teórico sobre roteiro no Brasil, que leciona como escrever para cinema e TV no Rio e em São Paulo na Oficina Roteiraria. Clica lá na URL a seguir: http://www.roteiraria.com.br/. Ali dá pra saber o que Zé Carvalho pensa de Almodóvar. Com base nas reflexões antropológicas do americano David Bordwell e nos ensaios geopolíticos do português João Maria Mendes, Carvalho consolidou essa expressão a partir da ideia de que o realizador de "Má Educação" (2004) cria seu universo com base no tecido visual "vivo" derivado do melodrama clássico e de suas releituras modernas, de Douglas Sirk a Rainer W. Fassbinder. De fato, o cálido "Julieta" tira sua percepção da condição feminina de "lições" que o cinema do passado nos deu, potencializadas aqui por um diálogo com a literatura de Alice Munro.

A bilheteria internacional deste "almodrama" beirou US$ 22 milhões Reprodução: El Deseo

Sem humor algum e sem bizarrices na linha do realismo fantástico ou do filão sci-fi, vistas em "Volver" (2006) ou "A Pele que Habito" (2011), o doido "Julieta" é apenas um painel dos acontecimentos da vida de uma professora universitária, ao longo de duas décadas e meia. Numa atuação esplendorosa, Adriana Ugarte interpreta a jovem Julieta e Emma Suárez (também brilhante) assume a protagonista em sua idade adulta. No início, temos um clima de suspense, que logo se converte em um registro melodramático sobre a relação caudalosa de Julieta com Xoan, pescador vivido por Daniel Grao, que mexe com a libido da jovem. É um momento grandioso de Almodóvar que merece ser resgatado e repensado.