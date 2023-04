Kleber Mendonça Filho analisa a metafísica de 'Retratos Fantasmas', seu novo longa, selecionado por Cannes

Kleber Mendonça Filho faz do Recife um arquivo de signos e de memórias cinéfilas em "Retratos Fantasmas", .doc celecionado para Cannes - Foto: Cinemascópio

Rodrigo Fonseca Quatro depois do Prêmio do Júri dado a "Bacurau" (que rodou em duo com Juliano Dornelles), o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho vai voltar ao Festival de Cannes, agora fora da competição pela Palma de Ouro, com um documentário memorialista e metafísico sobre o Recife, em que fotografias de diferentes épocas (muitas delas sobre salas de cinema) têm protagonismo. O longa-metragem se chama "Retratos Fantasmas". Desde 2015, Thierry Frémaux, o delegado artístico da curadoria do evento instituiu um prêmio paralelo, o troféu L'Oeil d'Or, ao qual toda e qualquer narrativa de não ficção inédita, convocada para qualquer uma das mostras, oficiais ou paralelas, pode concorrer. O próprio Brasil já trouxe essa láurea para casa, há sete anos, via "Cinema Novo", de Eryk Rocha. Envolvido já com a escrita de um roteiro de ficção ("O Agente Secreto"), Kleber não fala de potenciais premiações e sim da preservação do passado. "Palácios de cinema em centros de cidades são comuns a muitos outros lugares do mundo, mas ocorre que eu sou pernambucano, recifense, e parti para mostrar essa geografia da cidade a partir de um ponto de vista pessoal", aponta Kleber, num comunicado à imprensa, emitido via assessoria, a Primeiro Plano, ao saber da convocação pra Cannes, na quinta. "Recife é também uma cidade que ainda desfruta de um cinema espetacular como o São Luiz, um palácio de 1952. Hoje, são poucas as cidades no mundo que ainda sabem o que isso representa", comenta o diretor, em relação aos cinemas de rua. Cerca de 60% do documentário é composto por material de arquivo, com fotografias e imagens em movimento encontradas em acervos pessoais, na produção pernambucana de cinema, de televisão e de instituições como a Cinemateca Brasileira. O trabalho de montagem ao lado de Matheus Farias, também um realizador - seu curta-metragem "Inabitável", codirigido por Enock Carvalho, foi multipremiado no Brasil e no exterior -, reúne imagens dos mais variados formatos. Na entrevista a seguir, Kleber explica ao Estação o conceito filosófico de sua narrativa documental. Em sua edição n. 76, o Festival de Cannes começa no dia 16 de maio com a projeção de "Jeanne DuBarry", de Maïwenn, com Johnny Depp.

Os filmes "O Som Ao Redor" e "Aquarius" começavam com uma galeria de retratos de época, unindo fotos ligadas ao Recife, na cidade ou nas zonas de engenho. Fotografias de salas de exibição também parecem dar a tônica da narrativa de "Retratos Fantasmas". O que você extrai de sentido das imagens still?

KLEBER MENDONÇA FILHO: É sempre muito difícil falar sobre um filme que eu já vi, em sua feitura, e vocês, não, mas posso dizer que a fotografia entra em cena aqui sem dever nada às imagens em movimento. Foram quase sete anos procurando imagens e eu posso dizer que elas oferecem todos os bons elementos que uma imagem em movimento traz. "Retratos Fantasmas" tem materiais que vieram do Centro Técnico do Audiovisual (CTAv), da Fundação Joaquim Nabuco. Mas saber que a neta do Senhor Wilson Carneiro da Cunha, que tinha um quiosque de fotografia, pode rever as imagens do avô, parece a coisa mais próxima de uma máquina do tempo que o cinema pode fazer. Pessoas eram fotografadas na rua. Ali existe uma informação. Existe memória.

Senhor Jardim é o nome dado a uma das fotos que vasculham o imaginário recifense Foto: @Cinemascópio

Qual é o conceito de "arquivo" que te norteia em suas experiências com essas fotos?

KLEBER MENDONÇA FILHO: A ideia de arquivo é habitualmente associada pela gente a uma estante, às coisas que a gente guarda. Já vi fotografadas jogadas em latas de lixo. Quem jogou talvez não tenha a noção da memória que está ali. Todo filme, por exemplo, é um arquivo na medida em que ele guarda em si um conjunto de imagens e um conjunto de ideias. Mesmo o filme menos interessante ou menos ambiciosos guarda coisas. "Fuscão Preto", com a Xuxa, é um arquivo de imagens. O museu retratado em 'Bacurau' é um arquivo.

Que analogia fantasmática existe entre uma sala de cinema de rua e um retrato antigo?

KLEBER MENDONÇA FILHO: Embora eu tenha crescido numa tradição católica, eu sou ateu e, por isso, a ideia de "fantasma" pra mim é mais poética do; que religiosa, embora eu acredite que as pessoas importantes pras nossas vidas ficam com a gente. Numa foto há pessoas que já foram, que já estiveram. Mas, no registro, elas estão ali. Num cinema, a dimensão fantasma é total: umas 50 mil pessoas passaram por aquelas salas. Ver a foto de uma sala de cinema é ter uma comunicação com uma outra realidade.