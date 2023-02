Kristen Stewart aposta no risco

Kristen Stewart no comando do júri do Festival de Berlim Foto:

Rodrigo Fonseca Kristen Stewart vai ter trabalho daqui até amanhã, quando os resultados da premiação oficial do 73. Festival de Berlim terão de estar devidamente decididos, para anúncio oficial. É a atriz californiana de 32 anos, elogiada por "Spencer" (pelo qual foi indicada ao Oscar, no ano passado) e popularizada com "A Saga Crepúsculo" (2008 - 2012) quem preside o júri do evento alemão, em 2023. Assumiu essa tarefa um momento em que avança por um novo caminho em sua carreira, estreando como realizadora com "The Cronology of Water". As memórias da escritora Lidia Yuknavitch são a essência de uma trama em que ela vai dirigir Imogen Poots no papel principal. Depois de filmar com David Cronenberg, Walter Salles, Kelly Reichardt, Ang Lee, Woody Allen, Olivier Assayas, Catherine Hardwicke e outras vozes autorais de peso, ela já soma um currículo invejável de parcerias com cineastas de prestígio. Em Berlim, conta com um time de peso entre as juradas e os jurados com quem discute os rumos do Urso de Ouro. Na avaliação estética dos 19 concorrentes, ela estará ao lado das diretoras Valeska Grisebach (alemã) e Carla Simón (catalã); da produtora de elenco, atriz e produtora americana Francine Maisler; da superestrela iraniana Golshifteh Farahani; e os diretores Radu Jude (Romênia) e Johnnie To (Hong Kong). "Sinto ter chegado num momento em que estou pronta para tudo, embora eu me identifique mais com as escolhas de risco, com papéis que fogem das normas", disse Kristen ao Estadão em sua passagem por Veneza, com "Spencer", no qual encarnou Lady Di. "Eu sei o peso que é ter a sua vida fuxicada nas redes sociais, mas passei a curtir a liberdade, sobretudo nas minhas escolhas profissionais. Quando encontro cineastas que buscam se arriscar, os projetos que me trazem se afinam mais com o meu jeito de estar no cinema".

Acabou na manhã desta sexta a seleção de competidores ao Urso de longas-metragens. Esse desfecho não foi dos melhores. O Festival concluiu mal sua seleção competitiva deste ano, na manhã desta sexta-feira, com a projeção de "Till The End Of The Night", drama noir de tintas policiais e CEP alemão, pilotado por Christoph Hochhäusler. É um caso de "quero ser Fassbinder", cheio de alusões (acidentais) ao legado do mestre do melodrama, conhecido por "Lili Marlene" (1981) e outras joias. Numa cena queer fassbinderiana, o filme se afoga no fel ao narrar a luta de um cozinheiro, Robert (Timocin Ziegler, excessivo), para salvar o amor de sua vida, a ex-presidiária Leni (Thea Ehre), da cilada criminosa armada na ligação dela com o submundo das drogas, quando tentava transicionar, de modo a pagar uma operação de implante de silicone. A incapacidade de Robert em lidar bem com a mudança física de Leni, por quem ele se apaixonou quando ela ainda tinha uma identidade social masculina, chamando-se Leonard, garante a esse thriller ultrarromântica uma rica camada de discussão sobre transfobia e aceitação. Mas um roteiro emperrado, que não se decide entre sua dimensão policialesca e sua natureza de crônica afetiva, freia o que se candidatava a ser um sólido projeto de análise comportamental do benquerer no mundo contemporâneo. Há quem diga que dois belos desenhos animados asiáticos hão de figurar entre os vencedores, neste sábado: o japonês "Suzume", de Makoto Shinkai, e o chinês "Art Gallery 1994", de Liu Jian. Fala-se muito ainda de "Past Lives", de Celine Song, e de "Afire", de Christian Petzold.